«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»», который состоится 22 ноября 2025 года.
«Ливерпуль»
Вряд ли «Ливерпуль» доволен последними несколькими неделями своих выступлений, ведь в АПЛ было многое потеряно и сейчас команда Арне Слота идет лишь на восьмом месте с 18 баллами в целой группе команд. В домашней игре со сдавшими в результатах «лесниками» хозяевам очень важно набирать три балла и пытаться пробиться обратно в первую четверку АПЛ.
9 ноября «Ливерпуль» крупно проиграл на выезде «Манчестер Сити» (0:3), а в Лиге чемпионов минимально одолел «Реал» (1:0).
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» заметно сократил количество поражений в последнее время, однако из зоны вылета пока еще не вышел. Команда идет на предпоследнем месте с девятью баллами, и любая победа может вывести их вверх на пару позиций. Однако в игре с обозленным и мотивированным «Ливерпулем» рассчитывать на успех было бы слишком опрометчиво, однако добыть эти очки никто не запрещает.
9 ноября «Ноттингем Форест» выиграл важный матч у «Лидса» (3:1), а шестого числа сыграл вничью со «Штурмом» (0:0) в Лиге Европы.
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Ливерпуль» – 1.42
- Ничья – 4.9
- Победят «Ноттингем Форест» – 7
Статистика
- «Ливерпуль» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ноттингем Форест» не может выиграть на везде уже более десяти поединков подряд
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить, на победу «Ливперпуля», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.42. Предполагаем, что «красные» понимают, что пока не поздно им нужно возвращаться в борьбу и наверняка обыграют аутсайдера в предстоящей встрече.