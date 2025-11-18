«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763497910

вчера, 23:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»», который состоится 22 ноября 2025 года.

«Ливерпуль»

Вряд ли «Ливерпуль» доволен последними несколькими неделями своих выступлений, ведь в АПЛ было многое потеряно и сейчас команда Арне Слота идет лишь на восьмом месте с 18 баллами в целой группе команд. В домашней игре со сдавшими в результатах «лесниками» хозяевам очень важно набирать три балла и пытаться пробиться обратно в первую четверку АПЛ .

9 ноября «Ливерпуль» крупно проиграл на выезде «Манчестер Сити» (0:3), а в Лиге чемпионов минимально одолел «Реал» (1:0).

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» заметно сократил количество поражений в последнее время, однако из зоны вылета пока еще не вышел. Команда идет на предпоследнем месте с девятью баллами, и любая победа может вывести их вверх на пару позиций. Однако в игре с обозленным и мотивированным «Ливерпулем» рассчитывать на успех было бы слишком опрометчиво, однако добыть эти очки никто не запрещает.

9 ноября «Ноттингем Форест» выиграл важный матч у «Лидса» (3:1), а шестого числа сыграл вничью со «Штурмом» (0:0) в Лиге Европы.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ливерпуль» – 1.42

Ничья – 4.9

Победят «Ноттингем Форест» – 7

Статистика

«Ливерпуль» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ноттингем Форест» не может выиграть на везде уже более десяти поединков подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить, на победу «Ливперпуля», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.42. Предполагаем, что «красные» понимают, что пока не поздно им нужно возвращаться в борьбу и наверняка обыграют аутсайдера в предстоящей встрече.