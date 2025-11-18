«Борнмут» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» – «Вест Хэм», который состоится 22 ноября 2025 года.
«Борнмут»
«Борнмут» неплохо чувствовал себя в нынешнем сезоне, но последние пару матчей откровенно провалил. На данный момент команда располагается на девятом месте с 18 баллами и по дополнительным показателям уступает сразу четырем соперникам. В домашней игре с «Вест Хэмом» в случае победы хозяева наверняка продвинутся выше на 1-2 ступеньки точно, что их определенно мотивирует.
9 ноября «Борнмут» проиграл крупно «Астон Вилле» (0:4), а второго числа проиграл «Манчестер Сити» на выезде (1:3).
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» лишь в последних поединках начал подавать признаки жизни и у болельщиков появилась надежда, что команда выберется из зоны вылета уже совсем скоро. «Молотобойцы» идут на 18 месте с 10 баллами и уступает «Бернли» лишь по разнице мячей. В игре на выезде с «Борнмутом» хозяева постараются как минимум не проиграть, а победа лишь добавит сил гостям.
8 ноября «Вест Хэм» обыграл на своем поле «Бернли» (3:2), а второго числа добыл волевую победу над «Ньюкасл Юнайтед» (3:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Борнмут» – 1.6
- Ничья – 4.15
- Победят «Вест Хэм» – 5.3
Статистика
- «Борнмут» выиграл пять из десяти домашних поединков во всех турнирах
- «Вест Хэм» выиграл лишь три из десяти последних встреч во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить, на победу «Борнмута», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что «Борнмут» пережил временные неудачи и уже в этом матче на своем поле одержит победу.