«Борнмут» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763497010

вчера, 23:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» – «Вест Хэм», который состоится 22 ноября 2025 года.

«Борнмут»

«Борнмут» неплохо чувствовал себя в нынешнем сезоне, но последние пару матчей откровенно провалил. На данный момент команда располагается на девятом месте с 18 баллами и по дополнительным показателям уступает сразу четырем соперникам. В домашней игре с «Вест Хэмом» в случае победы хозяева наверняка продвинутся выше на 1-2 ступеньки точно, что их определенно мотивирует.

9 ноября «Борнмут» проиграл крупно «Астон Вилле» (0:4), а второго числа проиграл «Манчестер Сити» на выезде (1:3).

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» лишь в последних поединках начал подавать признаки жизни и у болельщиков появилась надежда, что команда выберется из зоны вылета уже совсем скоро. «Молотобойцы» идут на 18 месте с 10 баллами и уступает «Бернли» лишь по разнице мячей. В игре на выезде с «Борнмутом» хозяева постараются как минимум не проиграть, а победа лишь добавит сил гостям.

8 ноября «Вест Хэм» обыграл на своем поле «Бернли» (3:2), а второго числа добыл волевую победу над «Ньюкасл Юнайтед» (3:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Борнмут» – 1.6

Ничья – 4.15

Победят «Вест Хэм» – 5.3

Статистика

«Борнмут» выиграл пять из десяти домашних поединков во всех турнирах

«Вест Хэм» выиграл лишь три из десяти последних встреч во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Борнмута», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что «Борнмут» пережил временные неудачи и уже в этом матче на своем поле одержит победу.