«Фулхэм» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Фулхэм» – «Сандерленд», который состоится 22 ноября 2025 года.
«Фулхэм»
«Фулхэм» старается держаться в середине таблицы, однако сейчас склоняется ближе к ее низу. Команда набрала 11 очков, что на один пункт меньше, чем у впереди идущего участника Лиги чемпионов «Ньюкасл Юнайтед». В домашней игре с «Сандерлендом», хозяевам следует быть более осторожными, ведь «коты» находятся в отличной форме и наверняка рассчитывают на победу здесь.
8 ноября «Фулхэм» проиграл на выезде «Эвертону» (0:2), а первого числа команда крупно обыграла «Вулверхэмптон» (3:0).
«Сандерленд»
«Сандерленд» продолжает приятно удивлять болельщиков и сейчас на счету «котов» уже 19 баллов и заслуженное текущее четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Команда понимает, что потеря очков в этом матче точно выкинет их из топ-4, поэтому сделает все, чтобы пережить атаки соперника и найти свои моменты у его ворот, которые приведут к голам и победе как следствие.
8 ноября «Сандерленд» на своем поле смог остановить победную серию «Арсенала» (2:2), а третьего ноября поделил очки с «Эвертоном» на своем поле (1:1),
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Фулхэм» – 2.1
- Ничья – 3.2
- Победят «Сандерленд» – 3.8
Статистика
- «Фулхэм» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «котов» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить, на победу «Сандерленда», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.8. «Коты» не раз добывали выездные победы у серьезных соперников, и мы предполагаем, что в этой встрече удача также будет на их стороне.