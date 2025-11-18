«Фулхэм» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763499204

вчера, 23:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Фулхэм» – «Сандерленд», который состоится 22 ноября 2025 года.

«Фулхэм»

«Фулхэм» старается держаться в середине таблицы, однако сейчас склоняется ближе к ее низу. Команда набрала 11 очков, что на один пункт меньше, чем у впереди идущего участника Лиги чемпионов «Ньюкасл Юнайтед». В домашней игре с «Сандерлендом», хозяевам следует быть более осторожными, ведь «коты» находятся в отличной форме и наверняка рассчитывают на победу здесь.

8 ноября «Фулхэм» проиграл на выезде «Эвертону» (0:2), а первого числа команда крупно обыграла «Вулверхэмптон» (3:0).

«Сандерленд»

«Сандерленд» продолжает приятно удивлять болельщиков и сейчас на счету «котов» уже 19 баллов и заслуженное текущее четвертое место в турнирной таблице АПЛ . Команда понимает, что потеря очков в этом матче точно выкинет их из топ-4, поэтому сделает все, чтобы пережить атаки соперника и найти свои моменты у его ворот, которые приведут к голам и победе как следствие.

8 ноября «Сандерленд» на своем поле смог остановить победную серию «Арсенала» (2:2), а третьего ноября поделил очки с «Эвертоном» на своем поле (1:1),

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Фулхэм» – 2.1

Ничья – 3.2

Победят «Сандерленд» – 3.8

Статистика

«Фулхэм» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «котов» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить, на победу «Сандерленда», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.8. «Коты» не раз добывали выездные победы у серьезных соперников, и мы предполагаем, что в этой встрече удача также будет на их стороне.