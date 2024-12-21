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«Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (21.12.2024)

21 декабря 2024, 06:59
Вест Хэм

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры считают гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.4. В случае победы «Вест Хэма», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.48.

Форма команд

«Вест Хэм» проводит не очень уверенный отрезок сезона и мало побеждает, что не позволяет клубу приблизиться к зоне еврокубков. Сейчас «молотобойцы» занимают 14 место с 19 баллами и отстают на три пункта от «Манчестер Юнайтед». В случае победы коллектив сократит расстояние до одной победы с «красными» дьяволами». Два последних матча «Вест Хэма» завершились ничьей с «Борнмутом» (1:1) и победой над «Вулверхэмптоном» (2:1).

«Брайтон» старается набирать очки, где можно, но все же пробиться в первую шестерку команд пока не может. Клуб занимает девятое место с 24 баллами и опережает нынешнего соперника на пять пунктов. В игре с «Вест Хэмом», гостям придется нейтрализовать опасную атаку соперника и поискать шансы у чужих ворот. В прошлом туре «Брайтон» проиграл на своем поле «Кристал Пэлас» (1:3) и поделил очки с «Лестером» (2:2).

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних выездных матча «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»
  • Три из пяти поединков между клубами завершились победами «Брайтона»

Прогноз

Обе команды умеют атаковать и вряд ли вратари смогут сохранить свои ворота «сухими». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Пари.

Все комментарии
3rua8xkck6n6
3rua8xkck6n6
21 декабря 2024 в 08:17
Оба клуба демонстрируют склонность к открытым и результативным матчам, что подкрепляется статистикой их последних игр. Учитывая способность команд создавать моменты и часто пропускать, ставка на исход "обе забьют" выглядит обоснованной.
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