«Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (21.12.2024)

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21 декабря 2024, 06:59

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры считают гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.4. В случае победы «Вест Хэма», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.48.

Форма команд

«Вест Хэм» проводит не очень уверенный отрезок сезона и мало побеждает, что не позволяет клубу приблизиться к зоне еврокубков. Сейчас «молотобойцы» занимают 14 место с 19 баллами и отстают на три пункта от «Манчестер Юнайтед». В случае победы коллектив сократит расстояние до одной победы с «красными» дьяволами». Два последних матча «Вест Хэма» завершились ничьей с «Борнмутом» (1:1) и победой над «Вулверхэмптоном» (2:1).

«Брайтон» старается набирать очки, где можно, но все же пробиться в первую шестерку команд пока не может. Клуб занимает девятое место с 24 баллами и опережает нынешнего соперника на пять пунктов. В игре с «Вест Хэмом», гостям придется нейтрализовать опасную атаку соперника и поискать шансы у чужих ворот. В прошлом туре «Брайтон» проиграл на своем поле «Кристал Пэлас» (1:3) и поделил очки с «Лестером» (2:2).

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних выездных матча «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти поединков между клубами завершились победами «Брайтона»

Прогноз

Обе команды умеют атаковать и вряд ли вратари смогут сохранить свои ворота «сухими». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Пари.