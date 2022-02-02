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«Кайсериспор» — «Хатайспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (04.02.2022)

02 февраля 2022, 14:41

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной игре букмекеры определить не смогли. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.35 на победу «Кайсериспора». Победа «Хатайспора» порадует коэффициентом 2.97, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.383.373.16
Фонбет 2.02 3.30 3.55
Мелбет 2.36 3.56 3.12
1XBET 2.36 3.56 3.12

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.92, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 1.85. На исход «обе забьют» дается коэффициент 1.77.

Форма команд

«Кайсеиспор» уходил на перерыв, находясь на 11 месте в турнирной таблице. Коллектив в последних двух турах набрал три очка, сначала неожиданно переиграв дома «Истанбул Башакшехир» (1:0), а затем на выезде уступил «Касымпаше» (1:3) выигрывая по ходу встречи.

«Хатайспор» хоть и находится в верхней части таблицы на седьмом месте, но на паузу шел в плохом настроении. В предпоследнем туре команда была беспощадно разгромлена на выезде «Аланьяспором» (0:6), а затем дома не смогла поразить ворота откровенного аутсайдера «Ризеспора» (0:0).

Информация для ставок

  • «Кайсериспор» выиграл шесть из семи последних домашних матчей
  • У «Хатайспора» три поражения в последних четырех выездных встречах
  • Три из четырех минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних игр «Кайсериспора» закончились результатом ТМ 2.5, «Хатайспора» — ТБ 2.5

Прогноз

Игра будет очень непростой для обеих команд. Явного фаворита здесь нет, а потому, скорее всего, поединок пройдет без тотального преимущества одной из команд. Смеем предположить, что победитель так и не будет определен. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.48 1.90 1.99 1.50 2.69
Мелбет 1.93 1.98
1XBET 1.93 1.98
Все комментарии
cnfgwmf9ksvz
cnfgwmf9ksvz
02 февраля в 14:42
Футбольный клуб «Кайсериспор» выиграет матч.
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