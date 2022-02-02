«Кайсериспор» — «Хатайспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (04.02.2022)

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02 февраля 2022, 14:41

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной игре букмекеры определить не смогли. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.35 на победу «Кайсериспора». Победа «Хатайспора» порадует коэффициентом 2.97, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 3.5.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.92, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 1.85. На исход «обе забьют» дается коэффициент 1.77.

Форма команд

«Кайсеиспор» уходил на перерыв, находясь на 11 месте в турнирной таблице. Коллектив в последних двух турах набрал три очка, сначала неожиданно переиграв дома «Истанбул Башакшехир» (1:0), а затем на выезде уступил «Касымпаше» (1:3) выигрывая по ходу встречи.

«Хатайспор» хоть и находится в верхней части таблицы на седьмом месте, но на паузу шел в плохом настроении. В предпоследнем туре команда была беспощадно разгромлена на выезде «Аланьяспором» (0:6), а затем дома не смогла поразить ворота откровенного аутсайдера «Ризеспора» (0:0).

Информация для ставок

«Кайсериспор» выиграл шесть из семи последних домашних матчей

У «Хатайспора» три поражения в последних четырех выездных встречах

Три из четырех минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр «Кайсериспора» закончились результатом ТМ 2.5, «Хатайспора» — ТБ 2.5

Прогноз

Игра будет очень непростой для обеих команд. Явного фаворита здесь нет, а потому, скорее всего, поединок пройдет без тотального преимущества одной из команд. Смеем предположить, что победитель так и не будет определен. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.5.