Сборная Парагвая на ЧМ-58: одному исправили имя, у другого уточнили написание фамилии, кому-то поправили дату рождения

1756494962

вчера, 22:16

Раз уж пришлось погрузиться в архивные данные парагвайских футболистов и на ЧМ -58, то надо обнародовать эти данные.

В предыдущих двух статьях был рассказ о нескольких игроках той сборной Парагвая образца 1958 года. В первой статье речь шла о братьях в заявке Парагвая на мундиаль (и не только в заявке). Попутно были даны фото некоторых игроков из архива — как они выглядели в 17 лет при постановке на воинский учёт.

Так мы познакомились уже с Агустином Мирандой. Были два фото вратаря Самуэля Агилара. Также два фото капитана команды Эдельмиро Аревало. Фото форварда Каетано Ре. Ну, и конечно фото братье близнецов Элихио и Элисео Инсфранов, а также братьев Лескано — Клаудио и Хуана Висенте.

Вторая статья была целиком посвящена одному игроку сборной Парагвая — Флоренсио Амарилье. Почему такое внимание именно ему — узнаете из статьи, необычная биография у человека.

Кстати, я получил ответ из Парагвая, возможно, недели через две будут новые подробности о детстве Амарильи. Уго из Парагвая сообщил, что жива его мама 85 лет и его тётя 95 лет — они росли вместе с Флоренсио. Наверняка всплывут какие-то новые данные.

Итого, по 9 футболистам из заявки сборной Парагвая есть уже какое-то представление.

Но мы начнём всё равно с общего, потом дойдём и к частностям.

В начале апреля 1958 в бразильских газетах был опубликован список парагвайский игроков, которые поедут на ЧМ -58. Список этот был предварительный.

Сначала тренер Аурелио Гонсалес в конце января 1958 пригласил 45 игроков. В середине февраля их число уменьшилось до 33. Наконец в марте был сформирован состав из 22 игроков.

Увы, в газетах в апреле были обнародованы имена только 20 игроков:

В этом списке только один человек, который не попал в окончательную заявку — это последний в списке 30-летний Рохелио Бедойя, левый крайний.

Нет в этом списке второго брата-близнеца Элихио Инсфрана. А Элисео есть, но фамилия исковеркана — Susfrau.

Нет также Игнасио Ачукарро и Луиса Сантоса Сильвы.

Ачукарро был молодым полузащитником, ему был 21 год. Сильва был постарше, 28 лет, также полузащитник.

Некоторых игроков в списке просто не сразу отыщешь, так исказили, что удивляешься.

Например, Агуэро (Agüero) в списке значится как Agnero. Хильберто Пенайо (Gilberto Penayo) написан как Gilverto Tenayo. Каких только вариантов написания фамилии одного из вратарей парагвайцев не встретишь. Здесь мы видим Mayereyer, тогда как в оригинале пишется Mayeregger. Здесь объяснение простое — и испаноговорящие, и португальские букву V читают как Б. А рукописные буквы ‘y’ и ‘g’, как и ‘u' и ‘n’ легко спутать.

Игнасио Ачукарро

Ачукарро был парень рослый, со своей причёской, его ни с кем не перепутаешь даже не на самых чётких фото. Полное имя — Ignacio Achúcarro Ayala. Родился 31 июля 1936.

До мундиаля 1958 Ачукарро 3 сезона играл в Олимпии, которая становилась чемпионом Парагвая год за годом. После ЧМ -58 оказался в испанской Ла Лиге, в клубе Севилья — да так и отыграл в этом клубе 10 сезонов, был капитаном команды, кумиром публики. Вернулся в Парагвай, играл в парагвайских клубах до 1973. Признан в мае 2012 года 4-м самым сильным защитником Севильи за её историю. Кстати, у него был испанский паспорт, и, если бы не травма, то Ачукарро 100% играл бы на ЧМ -62, но за Испанию.

Игнасио Ачукарро, легенда Севильи:

А вот так Ачукарро выглядел в 1957, фото из карты военучёта:

На ЧМ -58 он выглядел так же.

В сборной Парагвая полузащитник Ачукарро дебютировал в 1956. Всего за сборную сыграл 16 или около того матчей. Он играл во всех 4 матчах квалификации ЧМ -58. И в Швеции был основным игроком, играл во всех 3 матчах на мундиале. После отъезда в Испанию он, понятное дело, в сборную не вызывался.

По поводу написания его фамилии — во всех архивных документах фамилия пишется с удвоенной ‘r’. А ударение в фамилии на букве «у».

Есть разнобой в месяце рождения — одни пишут об июне, другие об июле. Доходит до смешного — в разных википедиях в статьях про Ачукарро есть дата 31 июня — смешно. В архивах есть запись о его крещении 1 февраля 1937, рождён 31 июля прошедшего года. Без вариантов.

19 августа 2021 на сайте ФК Севилья появилось сообщение о смерти Игнасио Ачукарро. Точная дата смерти неизвестна.

Хильберто Пенайо

Бенигно Хильберто Пенайо (Benigno Gilberto Penayo Ortiz). В бразильских газетах его фамилию печатали не только как Tenayo, но были варианты Penapo и Penaro. Но это позже, после ЧМ -58.

Пенайо родился в 1933, 3 апреля. Играл только за парагвайские клубы, был нападающим. До мундиаля играл в клубе Соль де Америка, потом перешёл в более именитый Серро Портеньо, с которым дважды становился чемпионом страны. Потом Хильберто играл один сезон за малоизвестный клуб и закончил с футболом.

Дело в том, что Пенайо к тому времени уже занялся наукой, окончил университет по специальности химия. И потом всю жизнь посвятил преподаванию, бел деканом факультета, профессором, которого обожали студенты.

Дебютировал Пенайо в сборной в апреле 1958 в матче против Аргентины. Сыграл в общей сложности около десятка матчей за Парагвай, до 1961 года. В некоторых матчах был капитаном команды:

Это матч 3 июля 1960 в Асунсьоне с бразильцами на Кубок Атлантико, мы видим также бразильского капитана Беллини.

Ни в отборе, ни на самом ЧМ -58 Пенайо не играл.

В бразильской газете в заявке Пенайо указан как правый крайний. Это и подтверждается фото перед одним из матчей в апреле-мае 1958 года:

Пенайо в нижнем ряду с мячом, действительно крайний правый, по фото-то он слева. Ачукарро со своей причёской-башней стоит по центру.

В предыдущей статье говорил, что трое нападающих с этого фото так и не сыграли на ЧМ -58, но были в заявке. Кроме Пенайо это также центрфорвард Хосе Рауль Авейро и левый инсайд Оскар Агилера.

Вот такой был профессор химии:

Не стало профессора в октябре 2020 года:

Для Хильберто Пенайо в архивах нашлась запись о крещении в январе аж 1936 года — пареньку через 3 месяца будет 3 года. В том же документе есть приписка от апреля 1961 — женился.

И есть также две карты въезда в Рио и Сан-Паулу в 1962 и 1963 гг.— но эти карты с фото теперь закрыты для просмотра. Зато есть его фото из Ватикана:

Хосе Рауль Авейро

Хосе Рауль Авейро (Jose Raul Aveiro Lamas) был центрфорвардом. В архивах есть запись о крещении и рождении, всё происходило в 1936 году. Родился 18 июля. Карта военучёта Авейро без фото, не вписано и имя матери, хотя в записи о крещении имя матери есть.

Так Авейро выглядел поближе:

Или в полный рост:

Был довольно результативным нападающим — в 12 матчах за сборную забил 7 голов. Шесть из них Авейро забил на Copa America в марте-апреле 1959 (в Аргентине, в декабре того же года была ещё одна Copa). Больше него на той Copa в Аргентине забил только Пеле (8 голов).

Дебютировал Авейро в сборной в 1957. По воспоминаниям самого Авейро, он получил травму в Риме. Помните фото Пенайо в Ватикане? За 12 дней до ЧМ -58 в товарищеском матче там в Италии Авейро получил травму, из-за которой этот забивной форвард не попадал в стартовый состав на мундиале, так как надо было без замен отыграть все 90 минут, замен тогда не было.

После фееричного выступления на Copa 1959 в Аргентине, Авейро срочно законтрактовала испанская Севилья. Девять сезонов провёл в Испании Авейро, но в Севилье только первые 3 сезона, потом травма, фарм-клуб, другие команды. После травмы Авейро не мог играть в атаке, переквалифицировался в центрального защитника.

С самого приезда на Перинеи Авейро получил испанский паспорт. И прожил в Испании всю оставшуюся жизнь. В 1973 получил даже тренерскую лицензию высшей категории, был в одной учебной группе с Луи Арагонесом.

Вот Авейро в форме Севильи:

Известно, что Хуана Рауля Авейро не стало менее года назад. Точную дату трудно установить — то ли октябрь, то ли ноябрь. Есть дата 19 октября 2024 на парагвайском сайте abc_com — будем её и придерживаться.

Оскар Агилера

Оскар Агилера (Oscar Antonio Aguilera Valdés) родился 11 марта 1935, о чём есть архивный документ. Документ вернее о его крещении ровно через 9 месяцев 11 декабря того же года.

Непонятно, откуда в бразильских газетах взялось слово Mazo, приписанное после фамилии отца, фамилия его матери была Вальдес.

Агилера играл за клуб Олимпия, был на виду, так как клуб тренировал Аурелио Гонсалес. Дебют в сборной состоялся ещё в 1956. Но сыграл он до ЧМ -58 не более 13 матчей. На самом мундиале играть ему не довелось, хотя во всех 4 матчах квалификации он сыграл.

Но в Испании после ЧМ -58 оказался и он, и тоже получил быстро паспорт, и также прожил остаток жизни там.

Контракт у него был с Севильей. Но уж очень был с гонором футболист. За 4 сезона Агилера практически на поле не выходил, три матча в первый год сыграл.

По окончании контракта его арендовал клуб второго дивизиона Сан Фернандо. В 10 матчах Агилера забил 4 гола, один решающий в матче на вылет из дивизиона. И в этом клубе он чудил, убеждал руководство, что это его личное дело — посещать или нет тренировки. Выпивал.

В следующем сезоне он сыграл первые 3 матча за Гранаду. В первых двух играх Агилера забил 3 гола. Но в третьем матче он получил перелом малой берцовой и… закончил с футболом.

У него было пятеро детей. По некоторым данным, Агилера умер в 1979 в возрасте 44 лет.

На сайте Севильи о нём не забыли:

Надо сказать, что и в сборной Парагвая, видимо, у Агилеры были проблемы с дисциплиной. Вот фото членов сборной на каком-то мероприятии, на воздухе, на ногах, тренер вместе с игроками стоит, другие официальные дяденьки. А Агилера как ни в чём ни бывало стоит с цигаркой:

Луис Джини (Luis Arnolfo Gini Jara)

Этот футболист с непростой для произношения фамилией. В бразильской газете его написали как Луис Арнольд. Нет, он Луис Арнольфо. Его отец был итальянцем и его звали Джованни Арнольфо Джини. По-итальянски Джованни Джини звучит практически так, как и написано по-русски, только, конечно звук «дж» очень мягкий, не такой как в слове «джоуль». По-испански вы вряд ли услышите звук «ж», они произносят это как «дз» и тоже очень мягко.

Ну, примем итальянский вариант и будем писать его фамилию как Джини. В разных источниках его второе имя пишут и как Арнульфо, и как Арнольфо. Фамилия его матери, парагвайки, была Хара. Родился Луис 31 октября 1935. Никаких подтверждающих документов в архиве нет. Но зато в соцсетях и в интернете есть несколько статей о нём в связи с очередным его юбилеем.

Так в соцсети f есть группа о парагвайском городе Пирибебуй или произносят Пирибевуй (Piribebuy). В этой группе подробно рассказывают о знаменитых уроженцах города, о героях.

Одним из героев и является Луис Джини. В одной из статей от 31 октября 2020 рассказано о нём как об именнинике — в тот день ему исполнилось 85 лет. Сообщений о его кончине я не встречал. В этом рассказе его второе имя пишут Арнольфо.

В 14 лет Луис начал играть в клубе «12 Августа» в родном городе. Через 3 года играл в Соль де Америка, а потом и в сильнейшем клубе страны Олимпии.

Джини был высокого роста, защитник:

В отборочных матчах и на самом мундиале в Швеции Джини не играл. Дебют в сборной у него состоялся лишь в 1959 году. Сыграл в 5 из 6 матчей на Copa America в 1959 в Аргентине. Все матчи он играл в защите в паре с Хуаном Висенте Лескано.

В октябре-ноябре 1961 Луис Джини сыграл в стыковых матчах отбора к ЧМ -62 между конфедерациями. 29 октября Парагвай минимально проиграл Мексике в Мехико. 5 ноября в Асунсьоне команды разошлись мирно 0:0. Команда мексиканского вратаря Антонио Карбахаля выиграла путёвку на финальный турнир в Чили. А для 25-летнего Луиса Джини это были последние матчи за сборную Парагвая.

Вот фото сборной Парагвая перед игрой с Мексикой в Асунсьоне:

Высокий Луис Джини стоит рядом с тренером Аурелио Гонсалесом. В обоих матчах с Мексикой принимал участие и один из братьев-близнецов Элисео Инсфран. На фото он в нижнем ряду второй слева. Кстати, в первом матче в Мексике в полузащите играл 27-летний Клаудио, старший из братьев Лескано.

Ну, тогда уж заодно. В статье про братьев-близнецов и просто братьев в сборной Парагвая вёлся разговор и про третьего брата Лескано, который долго играл в Испании. Его фото я не давал, хотя есть он и в 17 лет, и позже. А в конце статьи я дал фото вратаря Самуэля Агилара, также и в 17 лет, и постарше, только я сомневался слегка по поводу фото постарше.

И не зря: оказалось, что на том фото совсем не вратарь Агилар, а как раз третий брат Лескано, Хуан Карлос, вот его фото и в 17 лет, и постарше:

Теперь порядок. А правильное фото (уж какое есть) вратаря Агилара я вставил вместо неправильного в статью. Похожи они сильно, вот и ошибочка вышла. Бывает.

Луис Джини — очень везучий человек. В 60-х годах он перешёл в боливийский клуб Стронгест. Провёл в этом клубе 7 лет, до 1972 года (ему уже было 36).

26 августа 1969 г. можно считать его вторым днём рождения. В тот пятничный день 16 футболистов клуба Стронгест, главный тренер, менеджер и массажист разбились в авиакатастрофе, впрочем как и все 69 пассажиров и 5 членов экипажа.

Самолет Дуглас DC-6 летел из боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в столицу Ла-Пас. Из-за травмы Джини был исключён из состава делегации всего за несколько часов до полёта, поэтому он остался жив. Но какое-то время его родственники не знали, что его не было на борту.

В родном городе Луиса Арнольфо Джини называют профессором.

Я видел в интернете карточку участника чемпионата мира 1958 только для Луиса Джини, часть этой карточки, в основном фото, показывали в фильме о нём. Но вот в соцсети f есть личная страничка Луиса Джини, так там масса фото, в том числе и фото той карты полностью:

Обратите внимание, что в этом документе (и в других так же) второе имя всё-таки Арнольфо, через «о».

Такой он был в Швеции на мундиале. Почему номер 14 на карточке? Не знаю, в заявке у Джини на ЧМ -58 был несчастливый №13. А может всё-таки счастливый…

А вот он в составе Стронгеста в том самом роковом 1969 году:

Защитник Джини стоит рядом с вратарём.

А это ветеран в наши дни на пороге своего дома, в футболке в честь юбилея победы его первого клуба «12 Августа» в региональном чемпионате:

Нашёлся всё-таки один документ, где указана дата рождения и полное имя этого футболиста. Речь о карте регистрации в рекрутинговой и мобилизационной службе Парагвая:

Имя Арнольфо стоит на первом месте, но видим, что пишется через «о», и дата рождения есть.

На страничке Луиса Джини в соцсети столько интересных фото, что хочется все их вам показать. Придётся их по чуть-чуть вкрапывать в повествование.

Фото Агилеры с цигаркой — это из коллекции Джини.

А это фото от апреля 2018 г. — старые друзья вновь встретились.

Луис Джини и Элисео Инсфран в домашней обстановке:

К ним присоединились Хуан Висенте Лескано и Хильберто Пенайо:

А чуть раньше в марте 2018 в гости к Луису Джини приезжал Хуан Баутиста Агуэро:

Вот ещё одно фото из коллекции Джини, это 1958 год:

Это вновь в Ватикане, Луис Джини с ещё одним уроженцем города Пирибебуй, и тоже рослым защитником

Дарио Сеговия

Дарио Сеговия (Juan Dario Segovia Castagnino) был на 3 года старше Джини. Но они ведь играли в одном клубе Соль де Америка. Да вот и фото есть соответствующее:

Никого не узнали из сегодняшних героев? Клуб Соль де Америка тренировал легенда парагвайского футбола Арсенио Эрико, он стоит по центру в тёмном свитере.

Справа от него по фото стоит Луис Джини. А следующий правее — это и есть Дарио Сеговия. А в нижнем ряду крайний слева присел Хильберто Пенайо.

Для Сеговии в архивах ест только два документа. И оба — это карты военучёта, причём, обе карты от 25 июля 1949 г., но с разными фото:

Как так получилось — кто ж теперь разберёт. В одной карте он записан как Хуан Дарио, студент 1-го курса, в другой он Хуан Дариа, но студент уже 2-го курса. Опечатка, бывает везде. С курсами может что попутали. Зато сразу два фото, одно явно в более раннем возрасте.

Родился Хуан Дарио 18 марта 1932. Из двух имён он себе выбрал для обихода Дарио, у них так принято, не важно какое в документе записано первым.

Об этом игроке в общем-то больше и нечего добавить, очень мало сведений.

Хорхелино Ромеро

Настоящее имя этого футболиста не Хорхе, а Хорхелино — посмотрите в бразильской газете так и написано. Полное имя Хорхелино Ромеро Сантакрус.

Родился он 23 числа. Но вот с месяцем и годом рождения у этого футболиста полная чепуха. Впрочем, с именем тоже. Продолжают писать его имя Хорхе Лино. Давайте дадим слово документам.

Запись о крещении Хорхелино Ромеро от 30 мая 1931 года:

Имя Хорхелино написано два раза — на полях и в тексте, написано слитно, в тексте с переносом на другую строку (выделено голубой линией). Вверху над красной линией дата Тридцатое мая 1931 (словами). Затем подчёркнута фраза «родился 23 (словами) сентября прошедшего года». Правда писарь сначала написал «будущего года» (proximo), не стал зачёркивать, следом написал «прошедшего» (pasado). Имена родителей Симеон Ромеро и Пласида Сантакруз читаются вполне.

Вот и карта военучёта:

Имя напечатано с разрывом. Год рождения 1930, месяц сентябрь, число вот только 18, а не 23. Имена родителей те же (у мамы пропустили букву d в имени).

В бразильской газете Ромеро указан в возрасте аж 28 лет. Нет, на мундиале ему ещё не было 28, только 27 лет. Так что во всех других источниках 1932 как год рождения Ромеро указан неверно.

Ромеро в отборочных матчах к ЧМ -58 не играл. Но на мундиале он сыграл во всех 3 матчах и забил 2 гола — один в ворота Франции (последний парагвайский гол в том матче, третий) и один в ворота Югославии (тоже последний, третий, и не только парагвайский, но и последний в матче). Гол Ромеро в ворота Югославии принёс Парагваю только ничью, а нужна была только победа, увы.

Ромеро играл на позиции центрфорварда. Вот на фото пятёрка нападения Парагвая до мундиаля в матче против Бразилии:

Как уже знаем, вместо курильщика Агилеры на мундиале играл Каетано Ре. Остальные играли во всех 3 матчах в Швеции.

После ЧМ -58 Ромеро оказался в Испании, в клубе Овьедо. Хорошо сыграл только в первом сезоне 58/59 — в 24 матчах забил 7 голов. А потом дела не заладились, почти не играл, сезон 60/61 был последним для него в Испании. При разговорах о будущем контракте в Испании, речь шла о Реале, фантазии разбушевались. Оказалось, что клуб из Овьедо официально называется Реал Овьедо. С небес на землю.

Хорхелино Ромеро, что интересно, ни разу не играл за сборную Парагвая на турнирах Copa America. Хотя некоторые сайты приписывают ему множество матчей дугого парагвайца по фамилии Ромеро.

Хорхелино Ромеро, кстати, стоял рядом с Агилерой и на том фото, где последний был с цигаркой:

Про остальных футболистов расскажем позже.

В качестве обложки взято фото части делегации Парагвая в Ватикане перед собором Святого Петра.