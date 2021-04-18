Пари Сен-Жермен

|
3 : 2
завершен
18 апреля 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 371 - 37.6
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.1
Средний возраст: 25.9 - 26.7
Средний рост: 181.7 - 182.5
Легионеров: 9 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 2
|
Стадион Парк де Пренс
|78’
|0:1
|
Буанга Денис
ассистент Трауко Мигель
|
Мбаппе Килиан
ассистент Эррера Андер
|1:1
|79’
|Мбаппе Килиан
|2:1(П)
|87’
|90+2’
|2:2
|Амума Ромен
|
Икарди Мауро
ассистент Ди Мария Анхель
|3:2
|90+5’
|57’
|Йван Нею Нупа
|Кимпембе Преснель
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Буанга Денис
|Монне-Паке Кевин
|46’
|Норден Арно
|Юссуф Зайду
|56’
|Муэффек Аймен
|Дебюши Матье
|Ди Мария Анхель
|Сарабия Пабло
|67’
|Верратти Марко
|Рафинья
|67’
|Икарди Мауро
|Кин Моизе
|68’
|68’
|Аушиш Адиль
|Хазри Вахби
|Дагба Колин
|Флоренци Алессандро
|77’
|89’
|Аби Шарлес
|Трауко Мигель
|
|17
|Удары по воротам
|7
|
|
|5
|Удары в створ
|5
|
|
|13
|Фолы
|15
|
|
|13
|Угловые
|3
|
|
|0
|Офсайды
|4
|
|
|71%
|Владение мячом
|29%
|
|
|3
|Cэйвы
|2
|
|
|1
|Предупреждения
|1
|
Позорники парижские.
Позорники парижские.
ПСЖ в третьей подряд домашней игре не может забить.
ПСЖ в третьей подряд домашней игре не может забить.