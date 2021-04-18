Пари Сен-Жермен

В 16 Рико Серхио Голов пропущено: 2 Спасений: 3 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 25 Баккер Митчел Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 4 Керер Тило Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 3 Кимпембе Преснель Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 88 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 24 Флоренци Алессандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 7 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 77

П 15 Данилу Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 90 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

П 12 Рафинья Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 67

П 19 Сарабия Пабло Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 67

П 21 Эррера Андер Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 115 Точность пасов: 108 Минут сыграно: 90

П 18 Кин Моизе Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 68

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 50 Франки Дени

З 31 Дагба Колин Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 13

З 20 Курзава Лайвен

З 32 Пембеле Тимоти

П 6 Верратти Марко Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 23

П 11 Ди Мария Анхель Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 23

П 23 Дракслер Юлиан

П 34 Симонс Хави