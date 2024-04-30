«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 33-го тура Ла Лиги

«Барселона» одержала домашнюю победу над «Валенсией» в матче 33-го тура Ла Лиги со счётом 4:2.
За «сине-гранатовых» отличились Фермин Лопес (22') и Роберт Левандовски (49', 82', 90+3').
За «летучих мышей» забили Уго Дуро (27') и Пепелу (38').
По итогу матча «Барселона» поднялась на второе место, а «Валенсия» осталась на восьмом.
великолепные сэйвы вратаря Валенсии, десяток куча моментов, удаление, пенальти... Чего еще не хватает для полного счастья в этой игре?
Казалось, что Барселона после забитого гола легко дожмет летучих мышей,
но ошибка пижона тер Стегена, а затем и Араухо с Кубарси
привели к двумя мячам храбрых гостей.
Затем грузин зачем то решил уравнять шансы.
И на второй тайм уже Барса решила, что дома ей следует побеждать.
Что и сделано!
Но игра вратаря и защитников Барселоны возмутительно слабая!
Никакой согласованности. Кто в лес, кто по дрова.
Даже меньшинстве Валенсия смогла выйти вперед.
От позора спас вышедший на замену Педри!!!
Валенсийские мыши достойно сыграли против команды Хави.
Если бы не удаление вратаря, вполне имели шанс на победу!
Надеюсь, в новом сезоне умнейший тренер и легенда великой Валенсии
Рубен Бараха получит достойное усиление, и его команда
вернется в Лигу чемпионов!!!
Может, Рубен Бараха и родился в Вальядолиде,
но его дом – это Валенсия, где он навсегда вписал свое имя в анналы истории.
поздравляю фанатов каталонского клуба с победой!
Следующая игра с Жироной)))
думаю, младший брат преподаст урок Барсе.
великолепные сэйвы вратаря Валенсии, десяток куча моментов, удаление, пенальти... Чего еще не хватает для полного счастья в этой игре?
Казалось, что Барселона после забитого гола легко дожмет летучих мышей,
но ошибка пижона тер Стегена, а затем и Араухо с Кубарси
привели к двумя мячам храбрых гостей.
Затем грузин зачем то решил уравнять шансы.
И на второй тайм уже Барса решила, что дома ей следует побеждать.
Что и сделано!
Но игра вратаря и защитников Барселоны возмутительно слабая!
Никакой согласованности. Кто в лес, кто по дрова.
Даже меньшинстве Валенсия смогла выйти вперед.
От позора спас вышедший на замену Педри!!!
Валенсийские мыши достойно сыграли против команды Хави.
Если бы не удаление вратаря, вполне имели шанс на победу!
Надеюсь, в новом сезоне умнейший тренер и легенда великой Валенсии
Рубен Бараха получит достойное усиление, и его команда
вернется в Лигу чемпионов!!!
Может, Рубен Бараха и родился в Вальядолиде,
но его дом – это Валенсия, где он навсегда вписал свое имя в анналы истории.
поздравляю фанатов каталонского клуба с победой!
Следующая игра с Жироной)))
думаю, младший брат преподаст урок Барсе.