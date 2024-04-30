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«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 33-го тура Ла Лиги

сегодня, 00:07
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Барселона» одержала домашнюю победу над «Валенсией» в матче 33-го тура Ла Лиги со счётом 4:2.

За «сине-гранатовых» отличились Фермин Лопес (22') и Роберт Левандовски (49', 82', 90+3').

За «летучих мышей» забили Уго Дуро (27') и Пепелу (38').

По итогу матча «Барселона» поднялась на второе место, а «Валенсия» осталась на восьмом.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 07:47
Да поздно уже просыпаться к следующему надо готовиться.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:40
Всегда бы так играли, могли бы и за золото побороться. А сейчас надежд мало, только серебро.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:35
Помню Бараху.Валенсия и есть его дом,кап вспоминаю сразу вспоминается Валенсия.эх были времена..Бараха.Альбельда
Dauletbek
Dauletbek ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 06:39
Тащер в одном матче мало. Я не растроился бы если Барса проиграла. Сезон уже проигран
ABir
ABir
сегодня в 02:09
На золото конечно в этом году надежды нет, но серебро Барселона уступать никому не собирается, хотя для этого придется приложить не мало усилий и доиграть чемпионат практически без потерь очков.
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 01:39, ред.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 00:34
    Любимым клубом Франко был Атлетик Бильбао, если не ошибаюсь.
    А то, что Барселона воевала за свободу и независимость, это достойно уважения. Прям как моя Родина- Чечня!
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    сегодня в 00:31
    Два "дурня"-вратаря и.. Уго Дуро.. "Хет-трик".. Хе.. 🤭
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 00:31
    А вы говорите Лева не ташит
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    сегодня в 00:30
    Футбольные враги. Ты что, вообще что ли?
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    сегодня в 00:29
    королевскому клубу все мало.
    мало было террора по-испански фашистского режима Франко.
    правоцентристских идей Франко поддерживал именно столичный клуб,
    который как бы олицетворял мощь его режима.
    Барселона и каталонцы воевали до последнего за республику.
    этого Мадрид никогда не прости Каталонии.
    Attaccante_55
    Attaccante_55
    сегодня в 00:22
    40и на ВАРе даже линию не стали чертить во втором голе Барсы.
    Attaccante_55
    Attaccante_55
    сегодня в 00:20
    Позорная победа со вторым голом, в котором был активный офсайд Фирмина и фол Мартинеза на Доменеке в третьем.
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Кто враги? Захватили ваши земли, людей, что они стали врагами?
    AgamagA_______
    AgamagA_______
    сегодня в 00:17
    Валенсиага не выдержала Барселону.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:14, ред.
    До удаления, Валенсия играла очень неплохо, судя по результату. Но этому суждено было сбыться...
    С победой наших врагов! -14 это уже слишком было бы.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:10
    Более 30 ударов по воротам, шесть голов, хэт-трик Левандовски,
    великолепные сэйвы вратаря Валенсии, десяток куча моментов, удаление, пенальти... Чего еще не хватает для полного счастья в этой игре?
    Казалось, что Барселона после забитого гола легко дожмет летучих мышей,
    но ошибка пижона тер Стегена, а затем и Араухо с Кубарси
    привели к двумя мячам храбрых гостей.
    Затем грузин зачем то решил уравнять шансы.
    И на второй тайм уже Барса решила, что дома ей следует побеждать.
    Что и сделано!
    Но игра вратаря и защитников Барселоны возмутительно слабая!
    Никакой согласованности. Кто в лес, кто по дрова.
    Даже меньшинстве Валенсия смогла выйти вперед.
    От позора спас вышедший на замену Педри!!!
    Валенсийские мыши достойно сыграли против команды Хави.
    Если бы не удаление вратаря, вполне имели шанс на победу!
    Надеюсь, в новом сезоне умнейший тренер и легенда великой Валенсии
    Рубен Бараха получит достойное усиление, и его команда
    вернется в Лигу чемпионов!!!
    Может, Рубен Бараха и родился в Вальядолиде,
    но его дом – это Валенсия, где он навсегда вписал свое имя в анналы истории.
    поздравляю фанатов каталонского клуба с победой!
    Следующая игра с Жироной)))
    думаю, младший брат преподаст урок Барсе.
    Гость
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