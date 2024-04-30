«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 33-го тура Ла Лиги

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сегодня, 00:07

«Барселона» одержала домашнюю победу над «Валенсией» в матче 33-го тура Ла Лиги со счётом 4:2.

За «сине-гранатовых» отличились (22') и (49', 82', 90+3').

За «летучих мышей» забили (27') и (38').

По итогу матча «Барселона» поднялась на второе место, а «Валенсия» осталась на восьмом.