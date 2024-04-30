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Бывший тренер «Шахтёра» может возглавить «Вест Хэм»

сегодня, 00:30

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека может получить работу в Англии.

По данным источника, «Вест Хэм» рассматривает вариант с приглашением португальского специалиста.

Также в услугах Фонсеки заинтересованы «Милан» и «Марсель».

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Все комментарии
t3n86abc8a54
t3n86abc8a54
сегодня в 08:28
Фонсека зарекомендовал себя, теперь у него есть выбор
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:53
Паулу Фонсека сделал Шахтер круче, чем тот был при Мирче Луческу.
Но ему надо начать в другой команде, желательно в Португалии или Испании,
где атакующий футбол будет строить легче.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:35
В Милане может интереснее было бы...
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:34
Ну и хорошо, посмотрим как у него получится !
Гость
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