Бывший тренер «Шахтёра» может возглавить «Вест Хэм»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека может получить работу в Англии.
По данным источника, «Вест Хэм» рассматривает вариант с приглашением португальского специалиста.
Также в услугах Фонсеки заинтересованы «Милан» и «Марсель».
Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека может получить работу в Англии.
По данным источника, «Вест Хэм» рассматривает вариант с приглашением португальского специалиста.
Также в услугах Фонсеки заинтересованы «Милан» и «Марсель».
Но ему надо начать в другой команде, желательно в Португалии или Испании,
где атакующий футбол будет строить легче.
Но ему надо начать в другой команде, желательно в Португалии или Испании,
где атакующий футбол будет строить легче.