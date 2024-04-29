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«Ахмат» проведёт переговоры о новом контракте с Конате в конце сезона

вчера, 21:13

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о продлении контракта с нападающим Мохамедом Конате.

Пока нет новостей по поводу Мохамеда Конате. Команда находится в такой ситуации, когда нужно выходить, биться, набирать очки. Поэтому сейчас разговоров не хотят ни сами футболисты, скажем так, ни клуб. Все знают наше отношение к ним и к контрактам. Поэтому со всеми есть договоренность, что в конце сезона будем общаться. То есть с Конате будем общаться по этому поводу в конце сезона. Сейчас нужно решить задачу — набрать как можно больше очков

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drug01
drug01
вчера в 21:20
Надо решать сейчас иначе будет поздно!!
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