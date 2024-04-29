Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Лига чемпионов 2023/2024

Анчелотти пошутил над фразой Тухеля

вчера, 22:06
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти с юмором прокомментировал слова наставника «Баварии» Томаса Тухеля, который заявил, что Серж Гнабри завтра точно забьёт гол мадридскому клубу.

Ну я тоже могу сказать, что у Винисиуса завтра больше шансов забить гол, чем у Ферлана Менди.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Рубине» заявили, что претензии к Безрукову вызывают недоумение
26 апреля
Рюдигер попытался напугать полицейского перед матчем «Реала» и «Барселоны»
22 апреля Видео
Хуммельс назвал АПЛ «лигой фермеров»
19 апреля
Палмер снова получил мяч с шуточным оскорблением
18 апреля Фото
Мостовой 8 минут повторял «„Зенит“ — чемпион», проиграв спор Радимову
17 апреля Видео
Хави пошутил на тему правила гостевого гола в Лиге чемпионов
15 апреля
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 03:41, ред.
Тухель, дай сыграть ребятам в свой футбол, не вмешивайся пожалуйста, «Вангуй» где нибудь в сторонке…
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:36
Ну ладно тогда))
Futurista
Futurista ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:10
В свои ворота не считается))...хотя для Нойера это тоже редчайшее событие...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:09
Почему, а вдруг автогол случится?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:39
Главное не кто из игроков забьёт....
А кто больше забьёт...
И потому здесь этот тонкий мюнхенский юмор и ещё более тонкий мадридский неуместен....

Пусть Гнабри хоть дубль заколотит...главное чтоб Реал забил больше...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:58, ред.
Сдается мне, что Анчи в ЛЧ выжал из РМ максимум. Честь ему и хвала, однако...
При всей статусности и ангажированности Реал Мадрид ..., нет сегодня цельности в составе у "сливочных" - нет центрфорварда. А у Баварии он есть. Бавария, при всех своих шатаниях в Бундесе, тем не менее полностью укомплектованная команда. А посему она пройдёт Реал (имхо)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:26
Их к Маслякову или Петросяну нада...
Futurista
Futurista
вчера в 22:22
Пошучу и я )...Нойер точно не забьёт...
balalay
balalay
вчера в 22:14
хорошо что сейчас финальная часть еврокубков, осенью нечего смотреть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 