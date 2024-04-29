Анчелотти пошутил над фразой Тухеля

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти с юмором прокомментировал слова наставника «Баварии» Томаса Тухеля, который заявил, что Серж Гнабри завтра точно забьёт гол мадридскому клубу.
Ну я тоже могу сказать, что у Винисиуса завтра больше шансов забить гол, чем у Ферлана Менди.
При всей статусности и ангажированности Реал Мадрид ..., нет сегодня цельности в составе у "сливочных" - нет центрфорварда. А у Баварии он есть. Бавария, при всех своих шатаниях в Бундесе, тем не менее полностью укомплектованная команда. А посему она пройдёт Реал (имхо)
При всей статусности и ангажированности Реал Мадрид ..., нет сегодня цельности в составе у "сливочных" - нет центрфорварда. А у Баварии он есть. Бавария, при всех своих шатаниях в Бундесе, тем не менее полностью укомплектованная команда. А посему она пройдёт Реал (имхо)
А кто больше забьёт...
И потому здесь этот тонкий мюнхенский юмор и ещё более тонкий мадридский неуместен....
Пусть Гнабри хоть дубль заколотит...главное чтоб Реал забил больше...
А кто больше забьёт...
И потому здесь этот тонкий мюнхенский юмор и ещё более тонкий мадридский неуместен....
Пусть Гнабри хоть дубль заколотит...главное чтоб Реал забил больше...