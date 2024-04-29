Анчелотти пошутил над фразой Тухеля

Главный тренер «Реала» с юмором прокомментировал слова наставника «Баварии» , который заявил, что завтра точно забьёт гол мадридскому клубу.

Ну я тоже могу сказать, что у Винисиуса завтра больше шансов забить гол, чем у Ферлана Менди.