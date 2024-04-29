«Ростов» обыграл «Оренбург» дома

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче 26-го тура РПЛ со счётом 2:1.
За ростовчан забили Роналдо (81’) и Николай Комличенко (90+6’).
В составе оренбуржцев гол на счету Жорди Томпсона (12’).
По итогу матча «Ростов» идёт на 7-м месте, а «Оренбург» на 14-м.
Ошибки в обороне становятся системными. С этим надо что-то решать
Хорошо что проявили характер и выгрызли победу в конце матча
Ошибки в обороне становятся системными. С этим надо что-то решать
Хорошо что проявили характер и выгрызли победу в конце матча
Клаудиньо и Венделу смотреть по два раза!!!
Клаудиньо и Венделу смотреть по два раза!!!