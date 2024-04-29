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«Ростов» обыграл «Оренбург» дома

вчера, 21:42
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче 26-го тура РПЛ со счётом 2:1.

За ростовчан забили Роналдо (81’) и Николай Комличенко (90+6’).

В составе оренбуржцев гол на счету Жорди Томпсона (12’).

По итогу матча «Ростов» идёт на 7-м месте, а «Оренбург» на 14-м.

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Все комментарии
FC RSM
FC RSM ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:30
Может, на кубок берегут?
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:07
Я же не написал "постоянно обыгрывает")...читайте внимательнее...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:52
Вы о чём???
Это первая победа Ростова над Оренбургом за последние 4 матча....
Если вы о Зените...то Карпин ни дома ни в гостях 5 лет не может у Семака выиграть...
b9m9393fxdz2
b9m9393fxdz2
вчера в 23:49
Ростов с трудовой победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:48
Ростов молодцы !!!
Карпину респект !!!
5 последних официальных игр - 4 победы...
При чём 3 из них в гостях....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ z6qcd5msx2dk (раскрыть)
вчера в 22:39, ред.
Я даже в магазин спущусь за это событие, и пусть им будет
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 22:24
Очень мудрое решение!!!!!!!)))
drive45
drive45
вчера в 22:24
Трудовая, волевая, но заслуженная победа, Спасибо за игру и результат-любимая команда!!!
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:19
Я выбирал из того, что не мешает танцевать...
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 22:12
Ему надо крутить, кое-что другое...
Capral
Capral ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 22:11
Спасибо!!! ЗДОРОВЬЯ ему!!!!!!!
particular
particular
вчера в 22:11, ред.
Наметившийся нежданчик преобразился в нервный камбек...
Futurista
Futurista
вчера в 22:08
Валера любит газовиков обыгрывать)...С победой Ростов!...
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:06
Травма у него, в следующем матче должен с замены выйти, а может и в кубке увидим.
ABir
ABir
вчера в 22:05
Удивительная , по настоящему волевая, победа Ростова. Реально заслуженная победа!
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:00
Ежели кратко, то на поле по сути была одна команда и это "Ростов". В первом тайме играли за себя и за того парня: в чужие ворота не забили, но успешно помогли забить в свои. В тайме втором удался камбэк. Играть с 12-й минуты матча на удержание счета практически без контригры такое себе занятие, но это был выбор "Оренбурга", который себя в итоге не оправдал. В общем болельщиков "Ростова" с победой, "Оренбургу" удачи в следующих матчах. Как обычно личное мнение.
nubom
nubom
вчера в 21:57
Вот это воля к победе! Семаку нужно крутить концовку матча перед каждой игрой своих гастарбайтеров.
Клаудиньо и Венделу смотреть по два раза!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:57
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой
Ошибки в обороне становятся системными. С этим надо что-то решать
Хорошо что проявили характер и выгрызли победу в конце матча
Capral
Capral
вчера в 21:55
А кто знает- куда иранец ростовский делался?
KT_S_16
KT_S_16
вчера в 21:52
Беспощадный Рональдо
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:52
РОСТСЕЛЬМАШ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ !!!
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:51
Полностью Вас поддерживаю!!!!!!! И что особенно радует и делает Честь Ростову, то, что команда не идет, ни на какой сговор с совестью!!!!!!! Молодцы, ростовчане, вырвали победу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Карпину- РЕСПЕКТИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ростов с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:51
с победой, Ростсельмаш!!!
Сп62
Сп62
вчера в 21:50
Мяли, мали два тайма и под конец смяли. Короче, победу заслужили.
Борис Доенко
Борис Доенко
вчера в 21:47
Валидольная победа.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:47
С Победой Земляки!!!
z6qcd5msx2dk
z6qcd5msx2dk
вчера в 21:47
Радует одно, что клуб Почты России цска опустился на 8-е место.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:44
Я не устану повторять, что только Ростов меня радует весной.

Волевая победа, собрались и показали, кто здесь хозяин. Вперед Ростов!
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