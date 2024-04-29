«Ростов» обыграл «Оренбург» дома

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вчера, 21:42

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче 26-го тура РПЛ со счётом 2:1.

За ростовчан забили (81’) и (90+6’).

В составе оренбуржцев гол на счету (12’).

По итогу матча «Ростов» идёт на 7-м месте, а «Оренбург» на 14-м.