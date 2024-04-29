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«Сочи» и «Факел» сыграли вничью

вчера, 19:28
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Сочи» сыграл вничью против «Факела» (0:0) в матче 26-го тура РПЛ.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

«Сочи» идёт на 16-м месте (20 очков), «Факел» занимает 12-е место (27 очков).

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Все комментарии
particular
particular ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 09:17
Я не верю, а в некоторой степени иронизирую, - мне неинтересно строчить про дриблинг, моменты, тренерские изыски и лень игроков...
Хиромант
Хиромант ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:56
- Брать-то надо, да кто ж ему даст? Вы сами хоть верите, в то, что говорите. Не смогли обыграть последнюю команду чемпионата, а у первой команды должны взять очки? Да ещё с такой игрой? Ни одного мало-мальски опасного момента у ворот соперника за 95 минут матча! О чём тут говорить? Не знаю по какой причине, но Факел давно уже погас. И хрен каким керосином его теперь воспламенишь! Да здравствует Первая Лига, полное обновление команды, и ещё... а на хрена нам теперь в Воронеже два стадиона? Если и на одном играть некому...
67zzy7ewmyt7
67zzy7ewmyt7
вчера в 21:43
Сочи жаль, но играть нужно было весь сезон, команду посадили Точилины и Хохловы, полные бездари.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:21
Все хотят остаться в Премьер Лиги
Интерес
Интерес ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:36
Весь день -унылый и малорезультативный,в отличие от вчерашнего-полного содержания,неожиданностей и голов.
KT_S_16
KT_S_16
вчера в 20:29
Сочи досвиданья
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:14
В понедельник почти все матчи унылые!
lotsman
lotsman
вчера в 19:56
И здесь ничья. Игра без голов - унылая игра.
particular
particular
вчера в 19:50
Факел приостановил падение, но шаг вперёд не состоялся...
Осталось 4 игры, 3 из них домашние...
Получается, что придётся брать очки и на Зените...
azkan
azkan
вчера в 19:44
Друзья не в тему конечно. Но только, что сборная Узбекистана где играет Файзуллаев завоевала путевку на Олимпиаду в Париже!
Поздравляю! Это в первый раз за всю историю узбекского футбола!
Урррааа!!!

Они победили в полуфинале Кубка Азии U-23 и теперь ждут в финале соперника.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:35
Уверен,что многие ждали победы Сочи.Но это футбол.
shlomo
shlomo
вчера в 19:34
Очки нужны обоим клубам... матч за шесть очков был и должны были быть голы...
Интерес
Интерес
вчера в 19:33
"Сочи" едет в ФНЛ,"Факел" продолжает борьбу за право избежать стыковочные матчи.
112910415
112910415
вчера в 19:31
всё яснее, что Сочи не уцелеет ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:30
День ничьих продолжается)))
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