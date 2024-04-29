«Сочи» и «Факел» сыграли вничью

«Сочи» сыграл вничью против «Факела» (0:0) в матче 26-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Сочи» идёт на 16-м месте (20 очков), «Факел» занимает 12-е место (27 очков).
«Сочи» сыграл вничью против «Факела» (0:0) в матче 26-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Сочи» идёт на 16-м месте (20 очков), «Факел» занимает 12-е место (27 очков).
Поздравляю! Это в первый раз за всю историю узбекского футбола!
Урррааа!!!
Они победили в полуфинале Кубка Азии U-23 и теперь ждут в финале соперника.
Поздравляю! Это в первый раз за всю историю узбекского футбола!
Урррааа!!!
Они победили в полуфинале Кубка Азии U-23 и теперь ждут в финале соперника.