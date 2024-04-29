Левандовски: «Я не покину „Барселону“ этим летом. Это невозможно»

Нападающий заявил, что не собирается уходить из «Барселоны».

Уход из «Барсы» этим летом для меня определенно невозможен, это не тема. Физически я чувствую себя хорошо. Я готов выступать на топовом уровне ещё минимум два года. Я начну думать о своём будущем, когда буду ощущать, что не готов физически.