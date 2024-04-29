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Левандовски: «Я не покину „Барселону“ этим летом. Это невозможно»

вчера, 23:22

Нападающий Роберт Левандовски заявил, что не собирается уходить из «Барселоны».

Уход из «Барсы» этим летом для меня определенно невозможен, это не тема. Физически я чувствую себя хорошо. Я готов выступать на топовом уровне ещё минимум два года. Я начну думать о своём будущем, когда буду ощущать, что не готов физически.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:52
Правильное решение,надо играть ,пока играется и есть желание.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:47
если не летом, так зимой
Futurista
Futurista
вчера в 23:45
Левандовски:
Мы пройдём сквозь шторм и дым.
Станет небо голубым…
Не расстанусь с Барселоной,
Буду вечно молодым!
drug01
drug01
вчера в 23:28
Он сам готов играть? А что скажет тренер!!!
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