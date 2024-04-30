Роналдо продаст «Крузейро»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо принял решение продать клуб «Крузейро».
Роналдо владеет 90% акций команды. Он продаст их бизнесмену Педро Лоуренсо, который является владельцем сети супермаркетов.
Роналдо владел «Крузейро», в котором он начинал футбольную карьеру, менее трёх лёт.
клуб даже вылетел из вышки. Судебные иски по долгам. Угроза банкротство.
Роналдо спас родной клуб. Долгами немного разобрался.
Клуб уже вернулся в высший дивизион.
Но слабый состав. проблемы остаются.
Вальядолид главный проект Роналдо.
Продать Крузейро более богатому покупателю правильное решение.
клуб даже вылетел из вышки. Судебные иски по долгам. Угроза банкротство.
Роналдо спас родной клуб. Долгами немного разобрался.
Клуб уже вернулся в высший дивизион.
Но слабый состав. проблемы остаются.
Вальядолид главный проект Роналдо.
Продать Крузейро более богатому покупателю правильное решение.