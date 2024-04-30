Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыБразилия. Лига Минейро 2024

Роналдо продаст «Крузейро»

сегодня, 00:08

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо принял решение продать клуб «Крузейро».

Роналдо владеет 90% акций команды. Он продаст их бизнесмену Педро Лоуренсо, который является владельцем сети супермаркетов.

Роналдо владел «Крузейро», в котором он начинал футбольную карьеру, менее трёх лёт.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналдо продал контрольный пакет акций «Крузейро»
Сегодня, 10:32
В АПЛ определились с размером потолка зарплат
Вчера, 18:41
СлухиСтало известно, какие клубы отказались от потолка зарплат в АПЛ
Вчера, 18:10
СлухиКоманды АПЛ сегодня проголосуют за введение потолка зарплат
Вчера, 09:48
РФС получил транш от УЕФА в 2024 году
28 апреля
Guinness станет новым спонсором АПЛ
25 апреля
Сортировать
Все комментарии
9xntm9qxauv5
9xntm9qxauv5
сегодня в 06:44
Развалил команду и избавился от нее.
7vqxtvmecf6x
7vqxtvmecf6x
сегодня в 01:28
Побаловался и хватит
tjhd2q7h76mb
tjhd2q7h76mb
сегодня в 01:28
Интересно, а парк Лоуренсо построит?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:47
Крузейро давно в глубоком финансовом яме.
клуб даже вылетел из вышки. Судебные иски по долгам. Угроза банкротство.
Роналдо спас родной клуб. Долгами немного разобрался.
Клуб уже вернулся в высший дивизион.
Но слабый состав. проблемы остаются.
Вальядолид главный проект Роналдо.
Продать Крузейро более богатому покупателю правильное решение.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:29
В Европе больше зарабатывает, наверное...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:22
Ну и правильно. Когда не можешь контролировать все действия внутри клуба , нужно избавляться от этого.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 