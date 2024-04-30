Роналдо продаст «Крузейро»

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сегодня, 00:08

Бывший нападающий сборной Бразилии принял решение продать клуб «Крузейро».

Роналдо владеет 90% акций команды. Он продаст их бизнесмену Педро Лоуренсо, который является владельцем сети супермаркетов.

Роналдо владел «Крузейро», в котором он начинал футбольную карьеру, менее трёх лёт.