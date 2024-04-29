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«Краснодар» потерял очки в матче с «Крыльями Советов»

вчера, 15:05
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 26-го тура РПЛ.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами. На 64-й минуте красную карточку получил защитник «Краснодара» Сергей Волков.

«Крылья Советов» идут на 6-м месте (40 очков), «Краснодар» занимает 2-е место (50 очков).

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Все комментарии
Randomjkee
Randomjkee
сегодня в 09:21
Ожидаемо , все фавориты слили игры и Краснодар сыграл на контору
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 08:34
Привет, Володя!!!
Я не видел этот эпизод, но полностью доверяю твоему мнению!!! Душат быков? Может быть, но ещё и самим надо бороться, а вот с этим у Краснодара проблемы- не хватает стабильности на финише чемпионата, я бы даже сказал - футбольной стойкости и мужества...
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 08:25
Но всё-таки, лучше и по игре быть чемпионом!!!)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:03
Чемпионская игра или не чемпионская - это кому как нравится!) Кто занял 1 место по итогам, тот и чемпион!!!)
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:00
Салют, Витя!!!
А что скажешь про вторую желтую на Волкове?
Я сразу тут отвечу. Таких контактов за игру бывает очень много, и никто не свистит, карточек не раздаёт. Не было там желтой!!! Но Волкова удалили. Значит там мелких свистков против Краснодара немерено!!!! И так Быков душат каждый год!!! Попробуй тут прорваться.
pomor45
pomor45 ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 22:08
Вам что больше нравится?
DaslerU
DaslerU
вчера в 21:15
Я думал, что только коник без ноги, а оказалось, что и бычок не только без ноги, но и без рожек. С такими преследователями Зениту можно спать спокойно :D
Константин Каплий
Константин Каплий
вчера в 20:49
Пусть лучше чемпионский кубок в этом году кто-нибудь сопрёт и продаст на чёрном рынке))
Верг
Верг
вчера в 20:04
А бычки оказались то кастрированными
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:35
Не настоящим.
112910415
112910415
вчера в 19:10
где высочайшая концентрация и собранность, где ?
112910415
112910415
вчера в 18:46
не хочет Краснодар в чемпионы !
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:29
Тут и у Динамо шансы появляются
lotsman
lotsman
вчера в 17:45
Чемпионская гонка продолжается. Соперники идут ноздря в ноздрю. Тем интереснее финал. У Краснодара и Динамо очная встреча. Кто то потеряет очки, а лучше если оба.)
Futurista
Futurista
вчера в 17:40, ред.
Краснодару не унывать...Зенит еще потеряет очки с ЦСКА, Ахматом и Ростовом)...Серожа в панике уже...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:26
Могли и проиграть "краснодарцы". Карась не понравился, а ещё один из лучших ...
Kosmos58
Kosmos58 ответ рже (раскрыть)
вчера в 17:22
"У Газпрома из Петербурга" ...
fnqd7rzsmzn3
fnqd7rzsmzn3
вчера в 17:12
Краснодар устал просто гнаться за Зенитом, а Зенит устал убегать.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:04, ред.
Да, в таком чемпионате даже у Слишковича есть шанс привести Спартак к чемпионству быстрее Карреры) эх, копменсировать 8 очков за 4 тура задача не из самых реалистичных, всё таки затянули руководители Спартака с увольнением. А чемпионство давно понятно что плохо лежит в этом году, можно было и подсуетиться
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:01
Истину глаголишь!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:58
Вот у меня такое впечатление , что краснодару сказали (или указали )не высовываться....чемпион есть и нечего лезть туда куда не велено...)
Capral
Capral ответ Nigmann (раскрыть)
вчера в 16:55
Првильнее было написать- "унёс очко".
Capral
Capral ответ leo2011-12 (раскрыть)
вчера в 16:53
Приветствую, и Вас, Примногоуважаемый Леонид Владимирович!!!!!!!
Очень рад, что Вы разделяете мою точку зрения!!!!!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:46
Приветствую! Только у ЦСКА тогда была Чемпионская игра , да и те команды , которые иногда свергали их с трона показывали умопомрачительный хоккей! Это как гриттся не щас))
рже
рже
вчера в 16:46
У Чемпиона из Петербурга больше нет права на ошибку.
leo2011-12
leo2011-12 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:40
Приветствую Вас,Уважаемый Виктор Семёнович! Полностью согласен-чемпионской игры нет ни у кого!
Nigmann
Nigmann
вчера в 16:32
Правильное название статьи -Краснодар спас очко .
112910415
112910415
вчера в 16:23
Краснодар ниже всякой критики !
это не чемпионы ...
Сп62
Сп62 ответ d297r9dxm5ma (раскрыть)
вчера в 16:11, ред.
Наоборот. Зенит не хочет, а быки не могут.
d297r9dxm5ma
d297r9dxm5ma
вчера в 16:00
Быки не хотят быть чемпионами, или не способны
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