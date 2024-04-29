«Краснодар» потерял очки в матче с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 26-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами. На 64-й минуте красную карточку получил защитник «Краснодара» Сергей Волков.
«Крылья Советов» идут на 6-м месте (40 очков), «Краснодар» занимает 2-е место (50 очков).
С удалением вообще не согласен. Слишком легкое касание рукой руки, непродолжительное, Салтыков дорисовывал скорее. Весь матч до этого Карась не свистел такие мелочи, не говоря уже о ЖК, но Карасю сорвало крышу и он за 5 минут выдал две ЖК за одинаковое легкое касание. Сначала Волкову вторую желтую, а затем в следующем эпизоде и сам Салтыков сделал то же самое, за что и был наказан. Оба фола не на желтую, Карасёвщина какая-то пошла.
Сафонов кривоногий тоже творил откровенную дичь. Четыре раза выносил мяч в ноги игрокам Крыльев. Редакция Soccer, присмотритесь к нему, я б его в антисборную тура ставил, если сегодня никто из вратарей не пропустит с привоза. Этот хоть не пропустил
С удалением вообще не согласен. Слишком легкое касание рукой руки, непродолжительное, Салтыков дорисовывал скорее. Весь матч до этого Карась не свистел такие мелочи, не говоря уже о ЖК, но Карасю сорвало крышу и он за 5 минут выдал две ЖК за одинаковое легкое касание. Сначала Волкову вторую желтую, а затем в следующем эпизоде и сам Салтыков сделал то же самое, за что и был наказан. Оба фола не на желтую, Карасёвщина какая-то пошла.
Сафонов кривоногий тоже творил откровенную дичь. Четыре раза выносил мяч в ноги игрокам Крыльев. Редакция Soccer, присмотритесь к нему, я б его в антисборную тура ставил, если сегодня никто из вратарей не пропустит с привоза. Этот хоть не пропустил
С Краснодаром мне давно всё понятно. Не представляю, что должно случиться, чтобы быки стали чемпионами. Выскажу своё мнение, чисто субъективное. Итак, никто, из трех претендентов- чемпионского золота не достоин. Не чемпионская игра, у всех троих. Но, как я неоднократно говорил, чемпионство в этом сезоне лежит на земле- надо только его поднять быстрее конкурентов. Если последние пять лет, Зенит выглядел абсолютным чемпионом, без вопросов, то в этом чемпионате- нет команд похожих на настоящего чемпиона...
С Краснодаром мне давно всё понятно. Не представляю, что должно случиться, чтобы быки стали чемпионами. Выскажу своё мнение, чисто субъективное. Итак, никто, из трех претендентов- чемпионского золота не достоин. Не чемпионская игра, у всех троих. Но, как я неоднократно говорил, чемпионство в этом сезоне лежит на земле- надо только его поднять быстрее конкурентов. Если последние пять лет, Зенит выглядел абсолютным чемпионом, без вопросов, то в этом чемпионате- нет команд похожих на настоящего чемпиона...