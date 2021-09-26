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Барселона - Леванте
Мальорка - Осасуна
Реал Сосьедад - Эльче
Райо Вальекано - Кадис
Бетис - Хетафе

Протокол матча Барселона против Леванте

Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 3:0 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия) Леванте
Барселона
3 : 0
завершен
26 сентября 2021, 17:15
воскресенье
Леванте
Испания. Примера 2021/2022, 7 тур
Стадион Камп Ноу, зрителей: 35334
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.484.886.85
Фонбет 1.43 4.75 7.00
Мелбет 1.46 4.62 7.80
1XBET 1.46 4.60 7.78
BetBoom 1.45 4.61 6.97
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    6' (1:0) Депай Мемфис (9)
     
    14' (2:0) Де Йонг Люк (17) (Дест Сержиньо (2))
     
    24' Гави (30)
     
    59' Коутиньо Филиппе (14) уходит с поля, Пуч Рикард (6) вышел на поле
     
    3
    81' Де Йонг Люк (17) уходит с поля, Фати Ансу (10) вышел на поле
    81' Мингеса Оскар (22) уходит с поля, Араухо Рональд (4) вышел на поле
    81' Гави (30) уходит с поля, Демир Юсуф (11) вышел на поле
     
    89' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Ленгле Клеман (15) вышел на поле
     
    90+1' (3:0) Фати Ансу (10)
     
    25' Постиго Серхио (15)
     
    2
    55' Гомес Даниэль (21) уходит с поля, Моралес Хосе Луис (11) вышел на поле
    55' Радойя Неманья (5) уходит с поля, Мартинес Пабло (25) вышел на поле
     
    58' Пепелу (8)
     
    2
    69' де Фрутос Хорхе (18) уходит с поля, Кантеро Алехандро (29) вышел на поле
    69' Пепелу (8) уходит с поля, Вукчевич Никола (17) вышел на поле
     
    77' Мустафи Шкодран (13) уходит с поля, Робер (4) вышел на поле
     
    86' Клер Карлос (19)
    Голы
    Депай Мемфис 1:0(П) 6’
    Де Йонг Люк
    ассистент Дест Сержиньо     		2:0 14’
    Фати Ансу 3:0 90+1’
    Наказания
    Гави 24’
    25’ Постиго Серхио
    58’ Пепелу
    86’ Клер Карлос
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    55’ Мартинес Пабло Радойя Неманья
    55’ Моралес Хосе Луис Гомес Даниэль
    Пуч Рикард Коутиньо Филиппе 59’
    69’ Кантеро Алехандро де Фрутос Хорхе
    69’ Вукчевич Никола Пепелу
    77’ Робер Мустафи Шкодран
    Фати Ансу Де Йонг Люк 81’
    Араухо Рональд Мингеса Оскар 81’
    Демир Юсуф Гави 81’
    Ленгле Клеман Дест Сержиньо 89’
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 5
    		12 Удары в створ 1
    		11 Фолы 16
    		11 Угловые 1
    		70% Владение мячом 30%
    		1 Cэйвы 9
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    26 сентября в 21:33
    С Бенфикой станет ясно более менее
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    26 сентября в 21:23
    Фати отжег
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    26 сентября в 21:20
    Болельщики Барсы,попросили федерацию дисквалифицировать Кумана до конца сезона.
    3ton
    3ton
    26 сентября в 21:19
    Хороший матч . Хороший счёт .
    Молодёжь радует
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    26 сентября в 20:44
    Прекрасно,что Барса била по воротам и да к тому же еще забили 3 штуки,но Кумана по любому надо по хорошему выгнать.
    Фати скорее всего скоро опять уйдет на пол года или год вместе с Дембеле,оба они из хрупкого стекла.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    26 сентября в 20:08
    Куман выдохнул ещё пара побед и всё норм!!!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    26 сентября в 20:05
    Исторически обе команды в последние годы слывут атакующими командами, в матчах с участием которых достаточно много голов. Поэтому коэффициент на тотал меньше был достаточно велик перед матчем. Букмекеры по старой памяти воспринимали эти команды как зрелищные, атакующие. Много забивают и много пропускают. Но это в прошлом. Сейчас для Барселоны трудный период. "Источники" говорили перед матчем, что Куману дали возможность - "три победы в трех играх". А еще он 2 из них пропустит(один уже пропустил). Что ж, Барса выиграла этот матч уверенно, и это хорошо для команды с психологической точки зрения. А я то думал что Леванте как в матче с Реалом(3:3) даст бой, и будет ничья. С победой Барса! Фати молодец!
    ABir
    ABir
    26 сентября в 19:50
    Барселона и без Месси остаётся Барселоной
    112910415
    112910415
    26 сентября в 19:49
    вот тут появляется оптимизм !
    particular
    particular
    26 сентября в 19:37, ред.
    Ну, хоть тут не опарафинились. Важная победа, нужные очки. Это ещё не включение в гонку, но уже и не разбазаривание очков.
    DXTK
    DXTK
    26 сентября в 19:32, ред.
    Когда то радовались победами над Реалом Атлетико над Мадридом, теперь радуемся тому что обыграли Леванде , ну раз кадис не смогли, и хорошо что не пропустили......и даже без Месси удалось Леванте три забить, с ним бы мы их вообще раскатали....а Лео оформил бы минмум покер...... )))))))

    PS Барса возраждается а никто не верит!!!!))))) Фати....это новый феномен, лиш бы без травм.
    Agamaga........
    Agamaga........
    26 сентября в 19:26
    То ли Барса играла хорошо, то ли Леванте слишко плохо, но результат хороший.
    Особенно радует возвращение Фати, тем более с таким важным для него голом! Настоящая десятка!!!
    Пусть травмы его больше не беспокоят.
    eleven LC
    eleven LC
    26 сентября в 19:24
    За Барселону забил 10-й номер и это не Месси
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    26 сентября в 19:20
    Фати здоровья! Будущее Барсы.
    adrianes
    adrianes
    26 сентября в 19:18
    Фати хорош.
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    26 сентября в 19:16
    Барса с Куманом и без... Сливают?
    протон
    протон
    26 сентября в 19:16
    Фати молодец, шикарный паренек, в одиночку решил эпизод.
    Новая звезда Барсы, дай Бог, чтобы не было травм.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    26 сентября в 19:14
    Забыл про Гави)
    Его игра тоже понравилась сегодня. Молодец
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    26 сентября в 19:12
    Поздравляю всех болельщиков Барсы с победой!)
    К тому же не пропустили во второй игре подряд, это естественно очень радует.
    Ещё очень хорошая новость, так это возвращение Фати на поле! И как вернулся!) Отметился сразу же забитым мячом. Верю, что этот паренёк будет тащить в будущем💪, главное, чтобы обошлось без травм.
    Также можно порадоваться за Люка, у него сегодня дебютный голешник)
    Скоро подтянутся Кун и Дембеле, может тогда команда будет играть в атаке стабильно.
    Удачи каталонцам!
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    26 сентября в 19:11, ред.
    Не помню, что бы когда то мурашки шли по коже после такого возвращения игрока Барсы, после ухода Месси. Хочется верить и надеяться, что Фати вырастет в легенду не менее яркую и вошедшую в историю великой Барсы и станет символом ее возрождения.
    УЕСКА
    УЕСКА
    26 сентября в 19:08
    Фати вернулся после тяжелой травмы и сразу забил. Красавчик!
    bonek
    bonek
    26 сентября в 19:05
    Вауууу!!! Недаром я ждал возвращения Фати..красавец Фати!!!
    Bom Bom
    Bom Bom
    26 сентября в 18:52
    Гави, как по мне, играет гораздо интереснее Педри. Да и в целом Барса сегодня мертвой не выглядит
    bonek
    bonek
    26 сентября в 18:45
    Ужас продолжается!! Депай днище..реализация просто ужасная!! Никак третий гол родить не могут..вторая лига третьего дивизиона
    Imrebellion
    Imrebellion
    26 сентября в 17:45
    Нидерландцев прорвало наконец?)
    shlomo2
    shlomo2 победа хозяев или ничья
    26 сентября в 16:55
    Есть проблемы в атаке у “Барселоны”, если Депай не забивает, то кроме него это сделать практически некому. “Леванте” умеет обороняться, в этом сезоне гости пропустили более двух мячей только раз - от мадридского “Реала”.
    Сидор новый
    Сидор новый 2:1
    26 сентября в 11:23
    Барселона сейчас находится в таком состоянии, что говорить о их крупных победах очень сложно. Тем более в ближайшем матче команда будет без тренера и главного игрока центра поля. А в соперниках Леванте, которая с этой командой играет весьма удачно. 3-3 в последнем матче, 3 минимальных поражения и одна победа. Для такой команды это супер круто. Барса все равно фаворит матча, но выиграть крупно «летучих мышей» эта команда не сможет.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин победа хозяев
    26 сентября в 07:18
    Почему такой прогноз? Барселона находится в кризисе, как в игровом, так и клуб в целом. Последние результаты команды неудачны, но с кем брать очки, если не с Леванте? Я думаю, что Барса возьмёт три очка, но до конца кризиса ещё далеко.
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