В 1 Тер Штеген Марк-Андре Отборы: 1 Спасений: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 94

З 24 Гарсия Эрик Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 77 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 94

З 2 Дест Сержиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 89

З 22 Мингеса Оскар Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 81

З 3 Пике Жерар Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 94

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 88 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 94

П 30 Гави Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 81

П 28 Гонсалес Николас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 94

Н 14 Коутиньо Филиппе Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 59

Н 17 Де Йонг Люк Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 81

Н 9 Депай Мемфис Ударов всего: 5 Ударов в створ: 5 Голов забито: 1 Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 4 Араухо Рональд Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 13

З 15 Ленгле Клеман Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 5

З 23 Умтити Самюэль

П 6 Пуч Рикард Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 35

Н 11 Демир Юсуф Фолов заработано: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 13

Н 10 Фати Ансу Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 13

Пропускают

(Н) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 11.07.21 Агуэро Серхио (Н) - Травма икроножной мышцы

(З) - Мышечная травма

Не играл с 02.10.21 , с ним 7 из 12 очков в нац. чемпионате Альба Жорди (З) - Мышечная травма

(З) - Травма спины

Не играл с 20.09.21 , с ним 1 из 12 очков в нац. чемпионате Бальде Алехандро (З) - Травма спины

(Н) - Травма колена

Не играл с 29.08.21 , с ним 7 из 12 очков в нац. чемпионате Брейтуэйт Мартин (Н) - Травма колена

(П) - Мышечная травма

Не играл с 29.09.21 , с ним 4 из 12 очков в нац. чемпионате Педри (П) - Мышечная травма