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Молодёжь радует
Молодёжь радует
Фати скорее всего скоро опять уйдет на пол года или год вместе с Дембеле,оба они из хрупкого стекла.
Фати скорее всего скоро опять уйдет на пол года или год вместе с Дембеле,оба они из хрупкого стекла.
PS Барса возраждается а никто не верит!!!!))))) Фати....это новый феномен, лиш бы без травм.
PS Барса возраждается а никто не верит!!!!))))) Фати....это новый феномен, лиш бы без травм.
Особенно радует возвращение Фати, тем более с таким важным для него голом! Настоящая десятка!!!
Пусть травмы его больше не беспокоят.
Особенно радует возвращение Фати, тем более с таким важным для него голом! Настоящая десятка!!!
Пусть травмы его больше не беспокоят.
Новая звезда Барсы, дай Бог, чтобы не было травм.
Новая звезда Барсы, дай Бог, чтобы не было травм.
Его игра тоже понравилась сегодня. Молодец
Его игра тоже понравилась сегодня. Молодец
К тому же не пропустили во второй игре подряд, это естественно очень радует.
Ещё очень хорошая новость, так это возвращение Фати на поле! И как вернулся!) Отметился сразу же забитым мячом. Верю, что этот паренёк будет тащить в будущем💪, главное, чтобы обошлось без травм.
Также можно порадоваться за Люка, у него сегодня дебютный голешник)
Скоро подтянутся Кун и Дембеле, может тогда команда будет играть в атаке стабильно.
Удачи каталонцам!
К тому же не пропустили во второй игре подряд, это естественно очень радует.
Ещё очень хорошая новость, так это возвращение Фати на поле! И как вернулся!) Отметился сразу же забитым мячом. Верю, что этот паренёк будет тащить в будущем💪, главное, чтобы обошлось без травм.
Также можно порадоваться за Люка, у него сегодня дебютный голешник)
Скоро подтянутся Кун и Дембеле, может тогда команда будет играть в атаке стабильно.
Удачи каталонцам!