Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА

1763573961

вчера, 20:39

Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола ( ФИФА ), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На счету сборной России 1 524 очка. Россиян опередили команды Панамы (1 540), Польши (1 532) и Уэльса (1 529).

Лидером мирового рейтинга остается сборная Испании (1 877). В тройку лидеров входят команды Аргентины (1 873) и Франции (1 870). В пятерке сильнейших произошло одно изменение — бразильцы поднялись с седьмой позиции на пятую (1 760), опередив португальцев (1 760) и нидерландцев (1 756).

В ноябре российские футболисты провели два товарищеских матча: 12 ноября в Санкт-Петербурге команда со счетом 1:1 сыграла вничью со сборной Перу, 15 ноября россияне в Сочи со счетом 0:2 уступили сборной Чили.