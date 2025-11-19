Top.Mail.Ru
 
 
 
Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА

вчера, 20:39

Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На счету сборной России 1 524 очка. Россиян опередили команды Панамы (1 540), Польши (1 532) и Уэльса (1 529).

Лидером мирового рейтинга остается сборная Испании (1 877). В тройку лидеров входят команды Аргентины (1 873) и Франции (1 870). В пятерке сильнейших произошло одно изменение — бразильцы поднялись с седьмой позиции на пятую (1 760), опередив португальцев (1 760) и нидерландцев (1 756).

В ноябре российские футболисты провели два товарищеских матча: 12 ноября в Санкт-Петербурге команда со счетом 1:1 сыграла вничью со сборной Перу, 15 ноября россияне в Сочи со счетом 0:2 уступили сборной Чили.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:51
Ничья и поражение с 49-й и 56-й сборными рейтинга...дома...совсем плачевный результат...
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:45
Наше реальное место где то в районе 50-60! А так нам просто кость кидают! А наши иди-ты в РФС хавают!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:45
Плотненько там всё если одно поражение и одна ничья опустили сборную аш на 3 позиции.
Vilar
Vilar
вчера в 21:42
Надо запомнить, на каком месте Россия (на 33-м), когда Карпин решил полностью сосредоточиться на работе в сборной России, и на каком месте будет сборная России(?), когда Карпин рассредоточится на работе в сборной России.
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:14
...ничего,ничего! Сейчас Вал Гео сосредоточится на Сборной и всё пойдёт как по маслу! Главное,Я вас умоляю не мешать,не отвлекать,не беспокоить наставника,полная нирвана и спокойствие!
particular
particular
вчера в 21:01
Участие в достаточно своеобразных матчах в условиях изоляции не даёт повода для грусти из-за потери нескольких позиций... Всё ещё впереди... В плане снижения... Перекормленные игруны, при отсутствии конкуренции и мотивации, вряд ли потом начнут штамповать победы на международной арене...
sr3gqwvuyaht
sr3gqwvuyaht
вчера в 20:53
Ничего удивительного, похоже это ещё не предел
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:47
вот такое чувствительное поражение от Чили случилось.
