УЕФА разрешил «Барселоне» провести на «Камп Ноу» матч против «Айнтрахта»

вчера, 21:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт09.12.2025 в 23:00 Не начался

«Барселона» получила разрешение от УЕФА провести матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Айнтрахта» на стадионе «Камп Ноу», на котором недавно завершилась реконструкция.

Таким образом, это будет первый матч ЛЧ на легендарной арене с 2023 года, когда «Камп Ноу» был закрыт для проведения работ.

«Барселона» планировала вернуться на «Камп Ноу» еще в начале текущего сезона, но долго не могла получить разрешительные документы от властей. Недавно стадион все-таки был одобрен, и «Барса» уже объявила, что сыграет там 22 ноября в матче Ла Лиги с «Атлетиком».

j74pqwwdwd3e
j74pqwwdwd3e
вчера в 23:00
Ну теперь это дело надо отметить победой
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:48
Ноу Камп - это когда стадион был закрыт на ремонт.
теперь Камп Ноу )) как в лучшие времена.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:46
Родные стены всегда помогали играть....
shur
shur
вчера в 21:41
...повезло немцам или не повезло, лёд пронулся присяжные заседатели!!!
Гость
