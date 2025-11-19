УЕФА разрешил «Барселоне» провести на «Камп Ноу» матч против «Айнтрахта»

1763577462

вчера, 21:37

«Барселона» получила разрешение от УЕФА провести матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Айнтрахта» на стадионе «Камп Ноу», на котором недавно завершилась реконструкция.

Таким образом, это будет первый матч ЛЧ на легендарной арене с 2023 года, когда «Камп Ноу» был закрыт для проведения работ.

«Барселона» планировала вернуться на «Камп Ноу» еще в начале текущего сезона, но долго не могла получить разрешительные документы от властей. Недавно стадион все-таки был одобрен, и «Барса» уже объявила, что сыграет там 22 ноября в матче Ла Лиги с «Атлетиком».