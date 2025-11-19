Top.Mail.Ru
 
 
 
В Сети появилось видео встречи Роналду с Трампом

вчера, 20:28

Видео со встречи президента США Дональда Трампа и португальского футболиста Криштиану Роналду появилось в социальных сетях. Ролик был опубликован на странице Белого дома в X.

В видео Роналду, идя по коридору Белого дома вместе с невестой Джорджиной, беседует с Трампом и смеется. «Двое величайших в истории. CR7 x 45/47», — говорится в посте. Обыгрывается игровой номер португальского футболиста и тот факт, что Трамп был 45-м, а сейчас является 47-м президентом США.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср», по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.

Ранее Роналду отметил, что чемпионат мира 2026 года по футболу станет последним в его карьере. Первенство пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:20
Вроде у обоих семьи....
Но....встречаются...
