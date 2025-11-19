Top.Mail.Ru
 
 
 
Путин отметил обеспокоенность болельщиков судейством в футболе

вчера, 20:41

Болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе, отметил президент РФ Владимир Путин.

На выставке «Сбера», посвященной искусственному интеллекту, главе государства показали, в частности, стенд с разработками ИИ для честного спорта, в частности — в футболе.

«Там есть вопросы», — согласился Путин. «И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства», — сказал глава государства.

Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 00:57
Пожалуй, проблема судейства затрагивает и не только спорт.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:54
Есть о чем беспокоиться...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:08, ред.
Щас Дюков и шахтёры из РФС метнутся решать свисточные оказии...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:48
Да плевать он хотел на это, очевидно же
shlomo
shlomo
вчера в 21:50
Ну что.... может все же руководство РФС как то отреагирует уже на слова президента....
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:30
Посмотрим, как отреагируют на замечание Президента по поводу судейства в нашем футболе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:22, ред.
Что это за судьи такие....что им приходится правила объяснять....
Второй сезон уже....
А они свистят и свистят...куда вздумается....
shur
shur
вчера в 21:21
..с одной стороны даже лестно,что наш Главный Болельщик обеспокоин проблемами футбола,в часности судейства!!! Но вот
футбольная ли тема для ИИ и Сбера, вопрос!!!
Vilar
Vilar
вчера в 21:14
Если Сбер будет участвовать в создании ИИ футбольного судьи, то будут постоянные конфликты между VAR и ИИ в поле.))
