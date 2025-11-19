Путин отметил обеспокоенность болельщиков судейством в футболе

1763574116

вчера, 20:41

Болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе, отметил президент РФ Владимир Путин.

На выставке «Сбера», посвященной искусственному интеллекту, главе государства показали, в частности, стенд с разработками ИИ для честного спорта, в частности — в футболе.

«Там есть вопросы», — согласился Путин. «И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства», — сказал глава государства.