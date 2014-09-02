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Торрес: «Я многому научился у Моуриньо»

02 сентября 2014, 23:46
 Форвард «Милана» Фернандо Торрес отметил, что остался в хороших отношениях со своим прежним тренером Жозе Моуриньо.

«У меня были профессиональные отношения с Моуриньо, и я многому у него научился. Когда я сказал, что перехожу в „Милан“, он пожелал мне удачи и рассказал, как страстно тут любят футбол. Я желаю ему всего самого лучшего, потому что он хорошо относился ко мне», — сказал Торрес.
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