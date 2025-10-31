«Милан» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761898835

сегодня, 11:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Рома», который состоится 2 ноября 2025 года.

«Милан»

«Милан» недолго побыл лидером в Серии А, но уже опустился на четвертое место с 18 баллами. Команда отстает от сразу двух лидеров на три пункта, одним из которых является «Рома». Луке Модричу и компании придется постараться, чтобы обыграть подопечных Гаспериини, которые набрали неплохой ход и в этом случае клубы смогли бы сравняться по набранным очкам.

28 октября «Милан» сыграл вничью на выезде с «Аталантой» (1:1), а 24 числа спас ничейный результат с «Пизой» (2:2).

«Рома»

«Рома» вместе с «Наполи» лидирует в чемпионате Италии и набрали клубы по 21 баллу. Чтобы не пропустить вперед миланские клубы, которые отстают от них на три очка, команде из столицы Италии нужно как минимум не проиграть. Однако гости могут задуматься и о победе, ведь в таком случае отрыв станет более комфортным. Эту встречу можно назвать центральной в нынешнем туре и вряд ли она оставит равнодушными болельщиков от просмотра такого качественного футбола.

29 октября «Рома» переиграла на своем поле «Парму» (2:1), а 26 числа минимально одолела на выезде «Сассуоло» (1:0)

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Милан» – 2.08

Ничья – 3.15

Победит «Рома» – 3.95

Статистика

Три из четырех последних матчей «Милана» завершились вничью

«Рома» выиграла девять из десяти последних

«Милан» проиграл три из пяти последних встреч с «Ромой» при одной победе

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.95. Предполагаем, что «Рома» в очередной раз переиграет «Милан», ведь является для него одним из самых неудобных соперников и находятся в отличной форме.