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Асприлья: «Куадрадо мог сделать на чемпионате мира еще больше»

08 сентября 2014, 11:38
 Бывший форвард сборной Колумбии Фаустино Асприлья признался, что является поклонником таланта вингера «Фиорентины» Хуана Куадрадо.

«Думаю, Куадрадо мог сделать на чемпионате мира еще больше. Он очень сильно начал этот турнир, как и вся остальная команда.

Хуан — топ-футболист, один из лучших на данный момент. Думаю, ему сейчас нужно просто перейти в более сильную команду, и тогда он сделает следующий шаг в карьере. Если бы он сейчас выступал за „Барселону“, то его бы считали одним из лучших игроков мира», — сказал Асприлья.
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