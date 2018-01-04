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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.5 3 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12 6.1 1.22
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Мариано Диас: «„Реал“ - фаворит в дуэли с ПСЖ»

сегодня, 15:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Нападающий «Лиона» Мариано Диас, ранее выступавший в «Реале», дал прогноз на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «сливочными» и ПСЖ.

«Для меня „Реал“ - это команда, которая меня вырастила. Здесь я научился всему, что умею в футболе. Это лучшая команда мира.

„Мадрид“ - фаворит дуэли с ПСЖ, поскольку они будут защищать титул».

Диас также прокомментировал игру нападающего «Реала» Карима Бензема, которого в последнее время серьезно критикуют.

«Бензема забивает недостаточно? У него другие козыри - он отлично взаимодействует с партнерами и у него хорошее голевое чутье. Сейчас Карим просто попал в полосу неудачи».

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Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил eleven LC
сегодня в 17:08
eleven LC:
Может и Айтекин,этот вообще ПСЖ ненавидит судя по матчу с барсой 1:6!
Опять ты включил глора)) в тебе сидят 2 человека, один глор, другой норм.
Ты как голум из властелина колец)))
eleven LC
eleven LC ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 16:57
Может и Айтекин,этот вообще ПСЖ ненавидит судя по матчу с барсой 1:6!
Цесаревна Галеона
Цесаревна Галеона
сегодня в 16:16
Правильно лепечет мужик, если даже какая-то провинциальная команда 6 мечей загрузила парижанам, то мой Реал все 10 шайб отгрузит, Роналду один пента-трику вколотит и отправит ПСЖ вместе с их шейхами на первую страницу журнала "Крокодил".
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 16:11
Неужели судить будет Знаменитый нападающий Реала - Виктор Кашшаи?????
Тогда у псж 0 шансов))
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 15:55
у них равные шансы
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