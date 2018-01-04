Мариано Диас: «„Реал“ - фаворит в дуэли с ПСЖ»

Нападающий «Лиона» Мариано Диас, ранее выступавший в «Реале», дал прогноз на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «сливочными» и ПСЖ.

«Для меня „Реал“ - это команда, которая меня вырастила. Здесь я научился всему, что умею в футболе. Это лучшая команда мира.

„Мадрид“ - фаворит дуэли с ПСЖ, поскольку они будут защищать титул».

Диас также прокомментировал игру нападающего «Реала» Карима Бензема, которого в последнее время серьезно критикуют.

«Бензема забивает недостаточно? У него другие козыри - он отлично взаимодействует с партнерами и у него хорошее голевое чутье. Сейчас Карим просто попал в полосу неудачи».