Спортдир «Палмейраса»: «Мина считает, что настало время перейти в „Барселону“»

Колумбийский защитник «Палмейраса» Йерри Мина все ближе к переходу в «Барселону». Спортивный директор бразильского клуба Алехандре Маттос внес окончательную ясность в эту историю:

«Сегодня мы много общались. Мина сказал, что у него и его семьи есть большая мечта. Он считает, что настало время перейти в „Барселону“.

Йерри уважает „Палмейрас“, и если бы пришлось остаться, он по-прежнему был бы счастливым и спокойным. Но если есть шанс, что мы договоримся с „Барселоной“, Мина хотел бы осуществить свою мечту.

Следующий шаг за каталонским клубом. Мы ждем. Если они примут наше предложение, Мина уйдет. Если нет, Йерри продолжит тренироваться и останется здесь до лета».

Отметим, что 23-летний футболист готовился переехать в Каталонию летом.