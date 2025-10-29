«Марсель» – «Анже»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761707891

сегодня, 06:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Анже», который состоится 29 октября 2025 года.

«Марсель»

«Марсель» утратил лидерство в Лиге 1, однако вряд ли клуб сильно расстроился, ведь из гонки он не выпал, а впереди еще много тяжелых встреч. В этот раз команда на своем поле принимает «Анже». Хозяева являются большими фаворитами этой встречи и не рассматривают других вариантов кроме победы. Если хозяева одержать победу, то возможно поднимутся выше текущего третьего места, которое занимают.

25 октября «Марсель» проиграл на выезде «Лансу» (1:2), а 22 числа с тем же счетом уступил в Лиге чемпионов «Спортингу» (1:2).

«Анже»

Лишь в прошлом туре «Анже» прервал свою серию матчей без поражений, обыграв аутсайдера на своем поле. На данный момент команда имеет девять баллов и всего на пункт опережает зону вылета, а также уступает сразу трем конкурентам по дополнительным показателям. Не секрет, что в подобном положении, любые набранные очки гостями, будут успехом для них и неожиданностью для всех.

26 октября «Анже» обыграл на своем поле «Лорьян» (2:0), а 18 числа отобрал очки у «Монако» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Марсель» – 1.25

Ничья – 6.1

Победит «Анже» — 12.5

Статистика

«Анже» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Марсель» одержал восемь побед в десяти домашних поединках при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Марселя»

Прогноз

Поставить на победу «Марселя» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. «Марсель» понимает, что терять очки сейчас нельзя и наверняка добьется преимущества уже к перерыву поединка.