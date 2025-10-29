«Ницца» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761689105

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – «Лилль», который состоится 29 октября 2025 года.

«Ницца»

«Мец» остается одним из самых популярных «клубов-лифтов», который маневрирует между Лигой 1 и Лигой 2. Сейчас команда является абсолютным аутсайдером Лиги 1 и набрала всего два пункта, отставая даже от ближайшего соперника уже на пять пунктов. Если сейчас хозяева не начнут решать свои проблемы, то к зиме отрыв будет очень большой и половину сезона коллектив будет доигрывать без турнирной мотивации, ожидая очередное понижение в Лигу 2.

26 октября «Мец» проиграл на выезде «Лиллю» (1:6), а 19 числа команда проиграла и «Тулузе» (0:4).

«Лилль»

«Ланс» выиграл большинство последних матчей и вообще набрал неплохую форму. Команда располагается на втором месте с 19 баллами и всего на один пункт отстает от лидера « ПСЖ ». В матче на выезде с главным аутсайдером чемпионата Франции, гости рассчитывают лишь на победный результат, который позволит как минимум еще на неделю сохранить за собой вторую позицию.

25 октября «Ланс» обыграл на своем поле «Марсель» (2:1), а 19 числа с тем же счетом одолел « ФК Париж» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ницца» – 3.15

Ничья – 3.5

Победит «Лилль» — 2.25

Статистика

«Ницца» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лилль» выиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. «Лилль» является более стабильной и опытной командой и мы предполагаем, что в этот раз фортуна будет на ее стороне.