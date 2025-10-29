«Нант» – «Монако»: прогноз и ставки от Pinnacle888

1761712963

сегодня, 07:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» – «Монако», который состоится 29 октября 2025 года.

«Нант»

«Нант» не показывает уверенной игры в очередном свое сезоне и лишь в последнем туре прервал серию матчей без побед. Команда располагается на 13 месте с девятью баллами и от зоны вылета ее отделяет всего один пункт. Поражение в домашней игре с «Монако» точно ухудшит позицию клуба, на что он совершенно не может пойти. Хозяева в этой игре сделают все от себя зависящее, чтобы не уйти с родного стадиона с опущенными головами.

24 октября «Нант» обыграл « ФК Париж» (2:1), а 19 числа на своем поле уступил «Лиллю» (0:2).

«Монако»

«Монако» до прошлой победной игры достиг целой серии ничейных игре, что сейчас достаточно модно в Европе среди клубов, но на данный момент идет лишь шестым. В активе клуба 17 очков и всего три пункта отделяет его от лидера « ПСЖ ». Победа в этой игре определенно поднимет команду выше, ведь кто-то из конкурентов потеряет очки.

25 октября «Монако» обыграл на своем поле «Тулузу» (1:0), а 22 числа в Лиге чемпионов не определил победителя с «Тоттенхэмом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Нант» – 4.9

Ничья – 3.95

Победит «Монако»- 1.68

Статистика

«Монако» выиграл лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Нант» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Монако»

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.68. «Монако» не так часто побеждает в последнее время, но здесь гости наверняка добьются своего и заберут три балла.