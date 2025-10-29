Top.Mail.Ru
 
 
 
«Нант» – «Монако»: прогноз и ставки от Pinnacle888

сегодня, 07:42
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» – «Монако», который состоится 29 октября 2025 года.

«Нант»

«Нант» не показывает уверенной игры в очередном свое сезоне и лишь в последнем туре прервал серию матчей без побед. Команда располагается на 13 месте с девятью баллами и от зоны вылета ее отделяет всего один пункт. Поражение в домашней игре с «Монако» точно ухудшит позицию клуба, на что он совершенно не может пойти. Хозяева в этой игре сделают все от себя зависящее, чтобы не уйти с родного стадиона с опущенными головами.

24 октября «Нант» обыграл «ФК Париж» (2:1), а 19 числа на своем поле уступил «Лиллю» (0:2).

«Монако»

«Монако» до прошлой победной игры достиг целой серии ничейных игре, что сейчас достаточно модно в Европе среди клубов, но на данный момент идет лишь шестым. В активе клуба 17 очков и всего три пункта отделяет его от лидера «ПСЖ». Победа в этой игре определенно поднимет команду выше, ведь кто-то из конкурентов потеряет очки.

25 октября «Монако» обыграл на своем поле «Тулузу» (1:0), а 22 числа в Лиге чемпионов не определил победителя с «Тоттенхэмом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Нант» – 4.9
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Монако»- 1.68

Статистика

  • «Монако» выиграл лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Нант» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Монако»

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.68. «Монако» не так часто побеждает в последнее время, но здесь гости наверняка добьются своего и заберут три балла.

 
