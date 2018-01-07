«СКА-Хабаровск» подтвердил интерес к полузащитнику «Спартака-2»

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев подтвердил интерес к полузащитнику «Спартака-2» Артему Самсонову.

«Слухи об интересе к Самсонову оправданны, не буду скрывать, что интерес к полузащитнику у нас есть. Ведутся переговоры, но окончательного решения еще нет. Мы работаем над некоторыми вопросами - будет ли это полноценным трансфером или арендой, возможен вариант, что это будет трансфер с обратным выкупом прав на игрока. Нам, конечно, хочется, чтобы футболист был полностью наш, но не все так просто, все зависит не только от нашего клуба, но и от „Спартака“.



Если все получится, то мы будем рады и очень довольны - Самсонов перспективный и молодой футболист. Если все пройдет гладко, то, возможно, он присоединится к команде уже на первом сборе».