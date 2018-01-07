«СКА-Хабаровск» подтвердил интерес к полузащитнику «Спартака-2»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чем закончатся для российского футбола разбирательства вокруг подозрительных допинг-проб игроков?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • Португалия. Примейра
  • Греция. Суперлига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Франция. Кубок
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 3:0 Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон Фонбет 1.08 9.15 21.5
19:00 Идет второй тайм, 53’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 3:0 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.5 5 1.48
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 13.2 6.5 1.2
  • Главные новости
  • Все новости
20:12
«Леванте» получил три пробоины от «Барселоны»0
19:51
«Тоттенхэм» вышел в 4-й раунд Кубка Англии8
18:52
Месси повторил рекорд Герда Мюллера31
18:48
«Спартак» предложил 10 млн евро за защитника «Янг Бойз»57
17:20
Смолов отрицает, что говорил об интересе «Бешикташа»17
19:36
Усэйн Болт сообщил, что Фергюсон поможет ему с переходом в «Манчестер Юнайтед»4
19:33
«Хетафе» претендует на голкипера «Реала»0
19:21
«Монако» и ПСЖ поборются за хавбека «Ювентуса»1
19:19
Лукас Моура отказал четырем клубам ради МЮ1
19:08
Каррагер: «Лишь бы мы потратили деньги за Коутиньо разумней, чем деньги за Суареса!»7
19:06
Пюэль заявил, что Марез счастлив в «Лестере»4
18:47
«Марсель» со скрипом вышел в 1/16 финала Кубка Франции3
18:42
Марез далек от перехода в «Ливерпуль»6
18:37
Иньеста проводит 650-й матч в футболке «Барселоны»8
18:27
Агент: «В „Ювентусе“ Пьяца не потерпит ещё одного такого сезона, как этот»2
18:17
«Ноттингем Форест» - «Арсенал»: стартовые составы1
18:12
«Ливерпуль» нашел замену Коутиньо в «Монако»13
18:01
Фанаты «Ромы» хотят, чтобы клуб возглавил Анчелотти2
17:56
Ван Гал: «Я упустил возможность возглавить сборную Бельгии из-за условий контракта с МЮ»8
17:42
«Зенит» отказался отпускать Кришито в «Интер»8
17:35
Матч с «Леванте» станет юбилейным для Месси в Ла Лиге4
17:30
«Барселона» - «Леванте»: Месси, Дембеле и Суарес выйдут в «старте»10
17:29
Глеб посоветовал Смолову уйти из «Краснодара»4
17:23
Фанаты «Ромы» требуют отставки Ди Франческо3
17:16
ПСЖ готов посоперничать с МЮ за Озила1

«СКА-Хабаровск» подтвердил интерес к полузащитнику «Спартака-2»

сегодня, 14:46

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев подтвердил интерес к полузащитнику «Спартака-2» Артему Самсонову.

«Слухи об интересе к Самсонову оправданны, не буду скрывать, что интерес к полузащитнику у нас есть. Ведутся переговоры, но окончательного решения еще нет. Мы работаем над некоторыми вопросами - будет ли это полноценным трансфером или арендой, возможен вариант, что это будет трансфер с обратным выкупом прав на игрока. Нам, конечно, хочется, чтобы футболист был полностью наш, но не все так просто, все зависит не только от нашего клуба, но и от „Спартака“.

Если все получится, то мы будем рады и очень довольны - Самсонов перспективный и молодой футболист. Если все пройдет гладко, то, возможно, он присоединится к команде уже на первом сборе».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Глеб посоветовал Смолову уйти из «Краснодара»
Сегодня, 17:29 4
Смолов отрицает, что говорил об интересе «Бешикташа»
Сегодня, 17:20 17
Обухов: «Давыдов бегал по полю и кричал: „Я Халк, я Халк!“»
Сегодня, 16:47 25
Обухов рассказал о разделении между легионерами и россиянами при Карпине
Сегодня, 16:32 8
Бердыев: «Попросили легионеров, чтобы они нашли себе новые клубы»
Вчера, 21:40 27
Бердыев: «Смотрим на оставшиеся матчи в РФПЛ с оптимизмом»
Вчера, 19:33 10
Обсудить
Все комментарии
parallels
parallels
сегодня в 14:59
молодцы! благое дело делают - спасают карьеру юному хряку!
ermak6448
ermak6448
сегодня в 14:52
надо как то укреплять состав команды.
Успехов армейцы !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100