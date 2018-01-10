Гаджиев: «„Амкар“ летит на сборы, но ситуация остаётся прежней»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о текущей финансовой ситуации в клубе. Напомним, ранее генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин заявил, что не уверен в том, что команда вернётся в РФПЛ после зимнего перерыва.

«Успешно ли решаются финансовые проблемы? Каких-то конкретных деталей у меня нет. Пока ситуация остаётся прежней.

На сборы мы всё-таки летим, 11 января команда вылетает в Турцию, по плану мы должны там находиться до 20 февраля. Видимо, определённые подвижки в клубе есть. Но какие конкретно, опять же, не скажу, потому что не знаю.

Что будем делать, если не удастся найти деньги? Губернатор Пермского края дал гарантию, что сезон „Амкар“ доиграет. А дальше пока не ясно. Но будем надеяться, что реакция будет такой же, как и в Тульской области. Глава этого региона ещё в начале прошлого года говорил, что будет поддерживать и развивать футбол, помогать местному „Арсеналу“ быть в Премьер-Лиге конкурентоспособным», — отметил Гаджиев.