Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский признан лучшим футболистом Дальнего Востока по итогам минувшего года. Он набрал 43,6 % голосов. Газинский родом из Комсомольска-на-Амуре.
Второе место занял одноклубник Юрия по «Краснодару» Алексей Грицаенко из Владивостока, получивший 28,3 % голосов. Замкнул тройку с 11,8 % голосов игрок хабаровского СКА Владислав Никифоров.
Он не может быть лучшим футболистом "НА" Дальнем Востоке априори, так как на данный момент играет за команду из Краснодара! Краснодар находится на Юге России!
А вот лучшим футболистом Дальнего Востока 2017 года стал вполне заслуженно как уроженец данных мест, ну и конечно футболист хороший!
Текст переписан с ошибкой! Предлог "НА" меняет всю суть!
С праздниками и будьте внимательны!
Он не может быть лучшим футболистом "НА" Дальнем Востоке априори, так как на данный момент играет за команду из Краснодара! Краснодар находится на Юге России!
А вот лучшим футболистом Дальнего Востока 2017 года стал вполне заслуженно как уроженец данных мест, ну и конечно футболист хороший!
Текст переписан с ошибкой! Предлог "НА" меняет всю суть!
С праздниками и будьте внимательны!