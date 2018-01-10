Паулу Барбоза: «Дзюба, когда он в форме, мастеровитее Эдера»

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба смог бы быстрее адаптироваться в «Локомотиве», чем Эдер, который может быть отозван из стана «железнодорожников» обратно в «Лилль»:

«Конечно, лучше еще и иметь Дзюбу в команде, но как все это решить? Трудно рассуждать со стороны, не зная всей кухни. Получается, мы спекулируем на слухах. Клуб должен рассчитывать на то, что есть здесь и сейчас, а не на то, что могло бы быть.

Конечно, Дзюбу легче встроить в игру „железнодорожников“. Он русский, знает, все особенности. Но сейчас я не вижу предмета для разговора.

Думаю, что Дзюба, когда он в форме, мастеровитее Эдера. При этом и ему нужна адаптация».