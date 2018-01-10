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Паулу Барбоза: «Дзюба, когда он в форме, мастеровитее Эдера»

вчера, 21:49

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба смог бы быстрее адаптироваться в «Локомотиве», чем Эдер, который может быть отозван из стана «железнодорожников» обратно в «Лилль»:

«Конечно, лучше еще и иметь Дзюбу в команде, но как все это решить? Трудно рассуждать со стороны, не зная всей кухни. Получается, мы спекулируем на слухах. Клуб должен рассчитывать на то, что есть здесь и сейчас, а не на то, что могло бы быть.

Конечно, Дзюбу легче встроить в игру „железнодорожников“. Он русский, знает, все особенности. Но сейчас я не вижу предмета для разговора.

Думаю, что Дзюба, когда он в форме, мастеровитее Эдера. При этом и ему нужна адаптация».

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Все комментарии
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 08:20
Барбос явно перебрал в праздники
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Крейсер
сегодня в 07:44
Крейсер:
Дзюба не просто мастеровитее Эдера. Он - беспощаден. Особенно когда прорывается к кассе в день зарплаты.
Он беспощаден, когда в раздевалке один остается. Тут он гораздо мастеровитее всех!
Miaf
Miaf
вчера в 23:49
Дзюба так может и нахаляву чемпионом стать, ничего не сделав в очередной раз незаслуженно.
Крейсер
Крейсер
вчера в 23:22
Дзюба не просто мастеровитее Эдера. Он - беспощаден.
Особенно когда прорывается к кассе в день зарплаты.
Конфетка ненаглядная
Конфетка ненаглядная
вчера в 23:16
не согласна
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:07
Может проще Дзюбу в Лилль......
И все счастливы....
Alex-96
Alex-96
вчера в 22:38
У Эдера перед Дзюбой есть огромный плюс - он русского языка не знает. А Дзюба вот им владеет в совершенстве, уже не один тренер на себе это проверил.
ermak6448
ermak6448
вчера в 22:37
Где-то сам виноват что сейчас в такой ситуации...
Морозовский
Морозовский
вчера в 22:37
"Зенит" не продаст конкурентам самого сильного и самого перспективного своего футболиста!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 22:26
    DVoxNN
    DVoxNN
    вчера в 22:12
    Кто вообще видел Дзюбу в форме последние пару лет?
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 22:00
    Эка какие авансы Барбоза своему клиенту Дзюбе отстегнул! :)))))
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