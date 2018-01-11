Конте: «Очень важно, что мы не пропустили, шансы в ответной игре – 50 на 50»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвёл итоги первого полуфинального матча Кубка Лиги с «Арсеналом» (0:0):

«Считаю, что если арбитр сомневается в каких-то ситуациях, то лучше их перепроверить. Но нужно понимать, что на это уходит время. На мой взгляд, единственный минус системы видеоповторов – это трата времени на просмотр эпизодов. В таких случаях судьям надо добавлять больше компенсированного времени. В Италии к матчу могут добавить 7,8 или даже 9 минут.

В каждом матче важно стараться победить. Сегодня мы делали всё для победы, создали много моментов, но неудачно действовали при их завершении.

Каждый матч уникален. Вы можете сравнить игру „Арсенала“ в этой встрече и в матче АПЛ, это были две разные команды. Сегодня они действовали глубоко в защите и полагались на контратаки. Предыдущий матч был более открытым.

Шансы в ответной встрече – 50 на 50. Очень важно, что мы не пропустили. Но мы понимаем, что нас ждёт трудный выездной матч против „Арсенала“, и нам нужно хорошо побороться, если хотим пробиться в финал турнира».