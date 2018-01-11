Анри: «Кого бы мог подписать „Арсенал“? Лучше „канониры“ переподписали бы Санчеса и Озила»

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11 января 2018, 00:06

Бывший нападающий «Арсенала» считает, что клубу нужно сохранить своих лидеров и и продлить с ними истекающие контракты:

«Видел, как по телевизору вчера обсуждали, кого следует подписать „Арсеналу“. Как по мне, то и подписаний Санчеса и Озила хватило бы. Вместо того чтобы засматриваться на игроков других клубов, переподписали бы этих двух парней. Это уже давно следовало сделать».

На днях наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб пока не может договориться о продлении сотрудничества с Санчесом.