Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2017/2018

Анри: «Кого бы мог подписать „Арсенал“? Лучше „канониры“ переподписали бы Санчеса и Озила»

11 января 2018, 00:06

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что клубу нужно сохранить своих лидеров Алексиса Санчеса и Месута Озила и продлить с ними истекающие контракты:

«Видел, как по телевизору вчера обсуждали, кого следует подписать „Арсеналу“. Как по мне, то и подписаний Санчеса и Озила хватило бы. Вместо того чтобы засматриваться на игроков других клубов, переподписали бы этих двух парней. Это уже давно следовало сделать».

На днях наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб пока не может договориться о продлении сотрудничества с Санчесом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
У Головина проблемы в успешном «Монако». Хавбеку привезли крутого конкурента
Вчера, 14:48Вадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии12
Боролись за еврокубки, но потеряли главного бомбардира. «Фулхэм» тяжело вкатывается в АПЛ
22 августаМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии4
«Челси» магнит для насмешек в АПЛ. Команда за миллиард евро может снова остаться без Лиги чемпионов
22 августаВадим Багров в блоге За и противКомментарии8
Рой Кин: «Думаю, что „Манчестер Юнайтед“ — это новый „Тоттенхэм“»
20 августа
Ван Бастен: «Я бы в 38 лет играл лучше, чем Роналду»
18 августа
Тухель прокомментировал ситуацию с Кейном
11 августа
Все комментарии
memphis
memphis
11 января 2018 в 06:41
Мудрые слова легенды!
Gannibal45
Gannibal45
11 января 2018 в 02:43
как можно переподписать тех кто не хочет этого делать? да и зачем вообще?
Ironyfan
Ironyfan ответ lexatver (раскрыть)
11 января 2018 в 00:29
Угу) и такого же в оборону типа Сола Кемпбелла)
lexatver
lexatver
11 января 2018 в 00:26
Арсеналу нужен здоровый нигер в центр с отличным отбором и пасом типа Виейра )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 