Манчини: «„Зенит“ классно начал сезон, но потом сказалась игра на два фронта»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считает, что он успешно справляется со своей работой в клубе из Санкт-Петербурга:

«Я бы хотел возглавить сборную Италии, и деньги бы в этом вопросе не стали проблемой. Но давайте проясним: у меня действующий контракт с „Зенитом“, с которым мы хорошо выступаем в текущем сезоне.

Мы перестроили команду, классно начали сезон, лидировали в чемпионате. Но потом сказалась игра на два фронта, нам стало сложно играть по два матча в неделю.

Сейчас мы идем в турнирной таблице вторыми, отстаем на 8 очков от „Локомотива“, но можем наверстать упущенное. После зимнего перерыва „Локомотив“ сыграет со „Спартаком“. Мы можем сократить разрыв в таблице и перезапустить сезон».