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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Манчини: «„Зенит“ классно начал сезон, но потом сказалась игра на два фронта»

сегодня, 12:19

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считает, что он успешно справляется со своей работой в клубе из Санкт-Петербурга: 

«Я бы хотел возглавить сборную Италии, и деньги бы в этом вопросе не стали проблемой. Но давайте проясним: у меня действующий контракт с „Зенитом“, с которым мы хорошо выступаем в текущем сезоне.

Мы перестроили команду, классно начали сезон, лидировали в чемпионате. Но потом сказалась игра на два фронта, нам стало сложно играть по два матча в неделю.

Сейчас мы идем в турнирной таблице вторыми, отстаем на 8 очков от „Локомотива“, но можем наверстать упущенное. После зимнего перерыва „Локомотив“ сыграет со „Спартаком“. Мы можем сократить разрыв в таблице и перезапустить сезон».

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Завтра
сегодня в 18:56
Завтра:
А "место" по рейтингу в ТОП-20 клубов мы тоже "купили"? Может начнём уже думать сначала а потом говорить?? Потому что, пока что - говорить хотим, а думать - больно)))
У вас думать никогда не начнут.
Морозовский
Морозовский ответил starche
сегодня в 18:55
starche:
Физрук, будь хоть немного мужиком - уходи!
Фурсинка его не отпустит - тогда и ему валить надо, причём, первым.
kastites
kastites
сегодня в 17:23
Отмазы
Некит_Зенит
Некит_Зенит
сегодня в 16:57
А почему паровозам не помешала игра на 2 фронта?? 2 матча в неделю они млять играли... англикосы почему то не ноют, что они по 2 матча играют...
Завтра
Завтра ответил Obdulio Varela
сегодня в 16:45
Obdulio Varela:
Слишком много сил отдали, удовлетворяя безвестные утрехты и иегуды
Мы с ними, хотя бы справились!
Понятно, что это не такие "топ-гранды", как АЕК и Санкт-Галлен, но всё же....
Завтра
Завтра ответил Морозовский
сегодня в 16:42
Морозовский:
Чтобы попасть в Лигу Чемпионов - надо играть на два фронта. Или этот физручиннни знает другой способ? Хотя баблом можно всё решить!!!
А "место" по рейтингу в ТОП-20 клубов мы тоже "купили"?
Может начнём уже думать сначала а потом говорить?? Потому что, пока что - говорить хотим, а думать - больно)))
Завтра
Завтра ответил Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 16:38
Зовите нас ЧЕМПИОН:
Какие "два фронта"? В ЛЕ играли с колхозами. Составов на три команды. Алё, манчина, ты про что???
"Реал Сосьедад" - 56 место в рейтинге УЕФА;
"Спартак" Москва - 93.
"Русенборг" - 139.
"Вардар" - 235.

А испанский "колхоз", оказывается куда сильнее чем колхоз "Пищевик", да и норвежские "аграрии" уже подбираются к "наинароднейшему"))

upd. Для справки и бомбежки: "Зенит" Санкт-Петербург - 17 место в рейтинге.
Завтра
Завтра ответил Мельгарехо
сегодня в 16:33
Мельгарехо:
у зенита игроков на 3 фронта, просто шарфоноситель не может признаться, что он физрук.
Это "мясные" не могут признаться, что почти все они, кто тут плюётся ядом в сторону "Зенита", являются латентными "бомжами", и даже против своей воли топят за Зенит))))

Иначе, ТАКОЙ ПОСТОЯННЫЙ интерес к "Зениту" и всему что в нём происходит, я объяснить не могу, когда в каждой новости про "Зенит", спартаковских комментаторов больше чем зенитовских))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:12
Чтобы попасть в Лигу Чемпионов - надо играть на два фронта. Или этот физручиннни знает другой способ? Хотя баблом можно всё решить!!!
starche
starche
сегодня в 15:52
Физрук, будь хоть немного мужиком - уходи!
Colonist
Colonist
сегодня в 15:44
Реально везет Зениту на тренеров -нытиков! Учились бы у Карреры, ни разу еще никого не обвинил и только на свою команду надеется!!!
112910415
112910415
сегодня в 14:53
убедил
людей не хватает, денег мало, тренер неопытный ,а тут ещё второй фронт...
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 14:48
даже спамовская помойка в конце выдала победную серию...
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 14:37
черт, маленькая скамейка у Зенита...
устали бедные...
andre_can
andre_can
сегодня в 14:23
Верните Нам Давыдова!!!Харэ уже "практиковать" с иноземными!!!
Faustello
Faustello
сегодня в 14:04
Ещё пару сезонов и Манчини Берлускони по доходам за пояс заткнёт )))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 13:28
Слишком много сил отдали, удовлетворяя безвестные утрехты и иегуды
1asss
1asss ответил FROLL 001
сегодня в 13:20
FROLL 001:
Ты за своими ноль седьмыми рекордсменами лучше следи. А то глядишь очередной европейский рекорд не за горами! Гыгыгыгыгы!
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Зовите нас ЧЕМПИОН
    сегодня в 13:18
    Зовите нас ЧЕМПИОН:
    Какие "два фронта"? В ЛЕ играли с колхозами. Составов на три команды. Алё, манчина, ты про что???
      Последний Король Либерии
      Последний Король Либерии ответил Остапчук 67
      сегодня в 13:03
      Остапчук 67:
      Нежно дать прочитать эти слова макаронника тренеру ЦСКА.
      главное нежно))
      Последний Король Либерии
      Последний Король Либерии
      сегодня в 13:03
      Ну и ляпнул. И Локо, и ЦСКА, и Спартачи на два фронта играли, а скамейка у нас самая длинная...
      1asss
      1asss
      сегодня в 13:02
      главное 0-7 вас минуло, на такое только хрюши способны
      Зовите нас ЧЕМПИОН
      Зовите нас ЧЕМПИОН
      сегодня в 12:49
      Какие "два фронта"? В ЛЕ играли с колхозами. Составов на три команды. Алё, манчина, ты про что???
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 12:47
      Нежно дать прочитать эти слова макаронника тренеру ЦСКА.
      nikolah
      nikolah
      сегодня в 12:42
      состав то посмотри....
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 12:41
      Постыдился бы про 2 фронта говорить с такой скамейкой, тяжело им стало!
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 12:40
      Манчини просто смеется над своим клубом.
      В одном он прав - тяжело четырьмя составами играть на два фронта.
      Кубок России он не стал даже считать.
      самуил кац 1
      самуил кац 1
      сегодня в 12:33
      То есть, на " два фронта" у нас играют одни бомжи ? Вот сказанул макаронник !
      Vladimir808
      Vladimir808
      сегодня в 12:31
      Даже Манчини без Спартака не может.)
      Конечно, Спартак поможет сократить отставание
      Зенита от Локо!!) Жжет Манчи!!)))
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 12:29
      Слова истинного физрука).
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