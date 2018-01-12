Сборная Дании решила остановиться в Анапе во время ЧМ-2018

Сборная Дании определилась с местом базирования во время чемпионата мира-2018. Команда решила остановиться в Анапе.

«В Анапе мы находимся в 10 минутах езды от аэропорта и нашей тренировочной базы, что совершенно уникально для российских условий. У нас есть хорошие возможности быть на открытом воздухе и наслаждаться мягким климатом и Черным морем», - объяснил главный тренер датской команды Хареиде Аге.

Напомним, что датчане на ЧМ-2018 сыграют с командами Перу, Франции и Австралии. Матчи пройдут в Саранске, Самаре и Москве.

Сегодня с базой определилась и сборная Уругвая.