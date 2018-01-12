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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Сборная Дании решила остановиться в Анапе во время ЧМ-2018

сегодня, 00:01

Сборная Дании определилась с местом базирования во время чемпионата мира-2018. Команда решила остановиться в Анапе.

«В Анапе мы находимся в 10 минутах езды от аэропорта и нашей тренировочной базы, что совершенно уникально для российских условий. У нас есть хорошие возможности быть на открытом воздухе и наслаждаться мягким климатом и Черным морем», - объяснил главный тренер датской команды Хареиде Аге.

Напомним, что датчане на ЧМ-2018 сыграют с командами Перу, Франции и Австралии. Матчи пройдут в Саранске, Самаре и Москве.

Сегодня с базой определилась и сборная Уругвая.

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Все комментарии
77rust77
77rust77
сегодня в 03:39
В прошлом году отдыхал в Анапе скажем так не айс но для футболистов рай
ATG
ATG
сегодня в 01:28
на побережье хуже города чем Анапа нет
MALOVAR
MALOVAR ответил piercman
сегодня в 00:48
не путать с питерскими пляжами и вонью с болот)))
Анапа райское ,теплое место ,с прекрасными дикими и вип пляжами.
Kerri
Kerri
сегодня в 00:43
Не самый плохой выбор.
piercman
piercman ответил борька
сегодня в 00:21
борька:
Море, чистый воздух и женщины! Повезло дании!
галимые пляжи, грязь и чурчхелла.
зато подальше от тарасовки. точно повезло.
борька
борька
сегодня в 00:06
Море, чистый воздух и женщины! Повезло дании!
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