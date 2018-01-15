Виталий Родионов повесил бутсы на гвоздь

1516016050

15 января 2018, 14:34

34-летний нападающий БАТЭ принял решение завершить игровую карьеру:

«Пришло время объявить, что минувший год стал для меня последним в качестве футболиста БАТЭ. Хочу сказать спасибо всем тем, кто находился рядом со мной на протяжении всего этого пути, помогал мне, а порой даже создавал какие-то препятствия, только добавлявшие мне мотивации.

Отдельная благодарность моим первым тренерам Валерию Евгеньевичу Новикову и Владимиру Павловичу Войтеховичу, которые разожгли в юном пареньке неуемное желание и страсть к игре, помогавшие на протяжении всей карьеры.

Спасибо болельщикам БАТЭ, руководству клуба, тренерам, партнерам — вместе с ними я пережил огромное количество невероятных эмоций, которые останутся в памяти навсегда! И спасибо каждому, кто поддерживал меня и БАТЭ эти годы!»

Пресс-служба белорусского клуба отмечает, что Родионов продолжит работать в структуре БАТЭ.

Форвард всю свою карьеру провел в чемпионате Беларуси и лишь ненадолго примерил на себя футболку «Фрайбурга» в 2009 году. С 2007 года футболист представлял цвета сборной Беларуси. В составе БАТЭ игрок провел 412 матчей и забил 161 мяч.

