Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаБеларусь. Высшая лига 2017

Виталий Родионов повесил бутсы на гвоздь

15 января 2018, 14:34

34-летний нападающий БАТЭ Виталий Родионов принял решение завершить игровую карьеру:

«Пришло время объявить, что минувший год стал для меня последним в качестве футболиста БАТЭ. Хочу сказать спасибо всем тем, кто находился рядом со мной на протяжении всего этого пути, помогал мне, а порой даже создавал какие-то препятствия, только добавлявшие мне мотивации. 

Отдельная благодарность моим первым тренерам Валерию Евгеньевичу Новикову и Владимиру Павловичу Войтеховичу, которые разожгли в юном пареньке неуемное желание и страсть к игре, помогавшие на протяжении всей карьеры. 

Спасибо болельщикам БАТЭ, руководству клуба, тренерам, партнерам — вместе с ними я пережил огромное количество невероятных эмоций, которые останутся в памяти навсегда! И спасибо каждому, кто поддерживал меня и БАТЭ эти годы!»

Пресс-служба белорусского клуба отмечает, что Родионов продолжит работать в структуре БАТЭ.

Форвард всю свою карьеру провел в чемпионате Беларуси и лишь ненадолго примерил на себя футболку «Фрайбурга» в 2009 году. С 2007 года футболист представлял цвета сборной Беларуси. В составе БАТЭ игрок провел 412 матчей и забил 161 мяч.

Напомним, что в конце 2017 решил повесить бутсы на гвоздь итальянский защитник Паоло Каннаваро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Обамеянг выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам
14 января 2018
В Англии узнали, почему ван Дейк выступает с именем, а не фамилией на футболке «Ливерпуля»
14 января 2018
За презентацией Мины на «Камп Ноу» следило больше человек, чем за презентацией Коутиньо
14 января 2018
Месси получил в подарок необычную пару бутс
13 января 2018 Фото
Кассано: «Я не завершал карьеру»
13 января 2018
За сколько Месси любит «Барселону»
13 января 2018Станислав Горин в блоге За и противКомментарии37
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
15 января 2018 в 16:25
Родионов и Каннаваро одновременно решили повесить бутсы на гвоздь!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 