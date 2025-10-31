«Барселона» – «Эльче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761897032

сегодня, 10:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Барселона» – «Эльче», который состоится 2 ноября 2025 года.

«Барселона»

«Сине-гранатовые» проиграли дерби с мадридским «Реалом», а Ламин Ямаль выслушал много нелестных слов от футболистов «сливочных». Гораздо важнее тот факт, что «Барселона» теперь отстает от главного конкурента уже на пять очков и не имеет права терять баллы в ближайших матчах. В матче с «Эльче», хозяева являются большими фаворитами и намерены как можно быстрее доказать это на поле, чтобы забрать победу.

26 октября «Барселона» на выезде проиграла мадридскому «Реалу» (1:2), а 21 числа разгромила «Олимпиакос» в Лиге чемпионов (6:1).

«Эльче»

«Эльче» не показывает стабильной игры и каждый их матч становится непредсказуемым даже для болельщиков клуба. Перед стартом этого поединка коллектив занимает восьмое место с 14 очками и мечтает, как минимум закрепиться в середине турнирной таблицы. Шансов набрать очки в Каталонии будет немного, но в футболе бывает и случается всякое.

29 октября «Эльче» разгромил «Лос-Гаррес» в кубке Испании (4:0), а 25 числа минимально уступил на выезде «Эспаньолу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Барселона» – 1.25

Ничья – 5.6

Победит «Эльче» – 14

Статистика

«Эльче» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» выиграла семь домашних поединков из десяти последних при двух поражениях

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева с первых минут будут идти вперед и довольно быстро добьются положительного результата.