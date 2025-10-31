«Барселона» – «Эльче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Барселона» – «Эльче», который состоится 2 ноября 2025 года.
«Барселона»
«Сине-гранатовые» проиграли дерби с мадридским «Реалом», а Ламин Ямаль выслушал много нелестных слов от футболистов «сливочных». Гораздо важнее тот факт, что «Барселона» теперь отстает от главного конкурента уже на пять очков и не имеет права терять баллы в ближайших матчах. В матче с «Эльче», хозяева являются большими фаворитами и намерены как можно быстрее доказать это на поле, чтобы забрать победу.
26 октября «Барселона» на выезде проиграла мадридскому «Реалу» (1:2), а 21 числа разгромила «Олимпиакос» в Лиге чемпионов (6:1).
«Эльче»
«Эльче» не показывает стабильной игры и каждый их матч становится непредсказуемым даже для болельщиков клуба. Перед стартом этого поединка коллектив занимает восьмое место с 14 очками и мечтает, как минимум закрепиться в середине турнирной таблицы. Шансов набрать очки в Каталонии будет немного, но в футболе бывает и случается всякое.
29 октября «Эльче» разгромил «Лос-Гаррес» в кубке Испании (4:0), а 25 числа минимально уступил на выезде «Эспаньолу» (0:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Барселона» – 1.25
- Ничья – 5.6
- Победит «Эльче» – 14
Статистика
- «Эльче» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Барселона» выиграла семь домашних поединков из десяти последних при двух поражениях
- Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
Поставить на победу «Барселоны» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева с первых минут будут идти вперед и довольно быстро добьются положительного результата.