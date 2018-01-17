Божович: «Я бы хотел видеть Дзюбу в „Арсенале“, готов вывести его на прежний уровень»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о текущей форме нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, с которым он ранее работал в «Ростове», и подчеркнул, что был бы рад снова видеть Артёма в своей команде:

«В чём секрет того, что у меня заиграл Дзюба? Не знаю. Но вообще-то до меня он здорово проявил себя в Томске у Валерия Непомнящего. Так что я точно не первооткрыватель. Артём раскрылся в „Томи“.

Никаких сложностей у меня с ним вообще не возникало. Он весёлый парень, но и очень хороший нападающий. Нам было комфортно работать. Место хватало и юмору, и работе. Не знаю, почему он сейчас не играет в „Зените“. В чём проблема?

Дзюба в „Арсенале“? А почему нет? У каждого игрока бывают спады. Но тут нужен индивидуальный подход. Считаю, у нас Дзюба показал бы свои лучшие качества, здорово бы себя проявил. С руководством разговора по поводу Дзюбы не было. Потому что трудно приглашать игрока „Зенита“ в Тулу... Разговоров не было. Но я бы хотел видеть Дзюбу в своей команде сейчас. Это 100 процентов. Я готов ему помочь, вывести его на прежний уровень. Джорджевич? Мы же можем играть и в два нападающих. Но если говорить об усилении, нам, прежде всего, нужен опорный полузащитник».

Напомним, полузащитник «Уфы» Азамат Засеев рассказал о том, что ему звонил Дзюба и расспрашивал его об уфимской команде.