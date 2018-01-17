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Божович: «Я бы хотел видеть Дзюбу в „Арсенале“, готов вывести его на прежний уровень»

сегодня, 04:09

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о текущей форме нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, с которым он ранее работал в «Ростове», и подчеркнул, что был бы рад снова видеть Артёма в своей команде:

«В чём секрет того, что у меня заиграл Дзюба? Не знаю. Но вообще-то до меня он здорово проявил себя в Томске у Валерия Непомнящего. Так что я точно не первооткрыватель. Артём раскрылся в „Томи“.

Никаких сложностей у меня с ним вообще не возникало. Он весёлый парень, но и очень хороший нападающий. Нам было комфортно работать. Место хватало и юмору, и работе. Не знаю, почему он сейчас не играет в „Зените“. В чём проблема?

Дзюба в „Арсенале“? А почему нет? У каждого игрока бывают спады. Но тут нужен индивидуальный подход. Считаю, у нас Дзюба показал бы свои лучшие качества, здорово бы себя проявил. С руководством разговора по поводу Дзюбы не было. Потому что трудно приглашать игрока „Зенита“ в Тулу... Разговоров не было. Но я бы хотел видеть Дзюбу в своей команде сейчас. Это 100 процентов. Я готов ему помочь, вывести его на прежний уровень. Джорджевич? Мы же можем играть и в два нападающих. Но если говорить об усилении, нам, прежде всего, нужен опорный полузащитник».

Напомним, полузащитник «Уфы» Азамат Засеев рассказал о том, что ему звонил Дзюба и расспрашивал его об уфимской команде.

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный
сегодня в 08:38
Все "срастется". Только не понял чем Тула хуже пригородов Питера? Может подзабыл географию?..
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:24
Нафига Дзюбе все эти Арсеналы,Краснодары и прочие Локомотивы. Он и в дубле Зенита будет получать втрое больше чем в основном составе любого из этих клубов )
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 08:01
Миссия невыполнима, ты же не Бог, а только Божович
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:20
Просто Манчини загубил это талантливое дерево.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:19
Нормальный был бы вариант для Дзюбы, но как говорится, теперь это вопрос денег. Где взять Туле прорву бабла? Впрочем, это хороший урок для охотников за "титулами" и любителями получать до фига, при этом ни хрена не делая. Хотя может я ошибаюсь на счёт последнего. Может Артём старается, пашет... но не судьба. У сеньора другие планы.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 07:06
Божович прав: "зеня" наносит вред российскому футболу и сборной в частности.
Шуnя771
Шуnя771 ответил cska plus
сегодня в 05:29
cska plus:
Да нормальный парень этот Дзюба, это хрюши пытаются его подкалывать, а ему пофиг.
Да за него Спартак давно забыл!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:02
"Большой" нападающий необходим сборной, что бы ни говорил Черчесов.
Других вариантов, кроме Дзюбы, сейчас нет, только нужно, чтобы он набрал форму.
cska plus
cska plus
сегодня в 04:58
Да нормальный парень этот Дзюба, это хрюши пытаются его подкалывать, а ему пофиг.
grafff
grafff
сегодня в 04:56
Полено
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