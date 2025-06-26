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«Зенит» проведёт товарищеский матч со «Сьоном» в Санкт-Петербурге

вчера, 18:21

Пресс-служба «Зенита» сообщила о предстоящем товарищеском матче со швейцарским клубом «Сьон».

Игра состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил, что на этот матч отправится российский полузащитник Антон Миранчук.

Эта встреча станет второй в истории противостояния команд — ранее они играли друг с другом на летних сборах в 2016 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:25
есть опасность. что Антон запросит политическое убежище )
Capral
Capral
сегодня в 00:35
Уважаемый админ.

Прошу вас обратить внимание на комментарий пользователя Сенатова, от вчера, 23:27, где он становится в позу обиженного и делается невинной овечкой. В тоже время, Сенатов, неоднократно троллил меня и провоцировал, причем открытым текстом. Достаточно вспомнить его обращение к пользователю Джек, или постоянные разговоры о "больном воображении", явно намекающие на меня. Но тогда, пользователь Сенатов не думал об обидах, нанесенных другим людям...

Получается как у Великого Пушкина: ..."то и дело- наносил обиды смело. Но под старость захотел- отдохнуть от ратных дел..."

Убедительно прошу разобраться в наших отношениях.

Спасибо.
KuznecSvarog
KuznecSvarog
вчера в 23:36
Црвена,Сьон хотя бы клубы с именем и на слуху.Куда нам до мега-матчей с 2drots-ми.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:27, ред.
Отвечаю моим оппонентам. Поймите одно, и именно это "одно" я хотел довести до вас: любой человек, а не только пользователь, которого я имел ввиду, не имеет морального права учить других ( в нашем случае делать мне замечание менторским тоном по незначительному поводу ) в то время, как сам несколько дней назад прямым текстом оскорблял футболистов. Как и в некоторых своих предыдущих комментариях.
Те, кто причастен к сайту, не дадут соврать, что я всегда благодарю своих оппонентов за замечания либо поправки, которые сделаны в мой адрес подобающим способом, не оскорбляющим чувств пользователя.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:55
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stanichnik
stanichnik ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 21:51
    stanichnik
    stanichnik ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    вчера в 21:47
      CCCP1922
      CCCP1922
      вчера в 21:44
      совершенно бесполезный матч
      Capral
      Capral
      вчера в 21:33
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
        вчера в 21:18
        Просто человек предположил, что люди интересующиеся футболом и что то пишущие о нем знают элементарные вещи такие как принадлежность клуба к конкретной европейской лиге. Я бы поблагодарил за поправку ошибки.
        Сенатов Юрий 1
        Сенатов Юрий 1
        вчера в 20:58
        Цинизм некоторых пользователей на сайте зашкаливает. Оскорбляя футболистов, на что ему было указано пару дней назад, эти "некоторые" делают замечание по поводу местонахождения команды. Да ещё менторским тоном. Мир перевернулся, увы, не в лучшую сторону.
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        вчера в 20:53
        Со Сьоном ?Вот здорово ! Будет случай поздравить душистых с очередным столетием ! ))) И так в каждом матче ! )))
        Capral
        Capral
        вчера в 20:50, ред.
        Анатолий Кандауров.

        Отлично сказано- в самую девятку!!!!!!! Как вообще можно не знать, что Сьон- это швейцарский клуб, а не французский?! Самое время, здесь вспомнить Величайшего Поэта всех времен и народов: "Принять Фарлафа за Руслана?! Tак можно спутать только с пьяна"!!!
        🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂
        Александр Апалько
        Александр Апалько ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 20:29
        Сьон-это Швейцарский клуб. Помню, ещё в 90-е в еврокубках их громил Спартак в переигровке. Тогда швейцарцам вроде бы не понравился размеры ворот. И вместо 2:2, они получили 1:5.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 20:24
        Господа, товарищи, друзья соккерчане. Для начала поправлю некоторых без указания имен, во избежание обид. Сьон - - это швейцарская, а не французская команда. В Щвейцарии три кантона - итальянский, французский и немецкий. Соответственно три языка государственные. Пожелание. Развивайтесь друзья, больше читайте и не только о футболе. А для справки. Сьон в прошлом сезоне вышел в высшую лигу, а в этом году занял на одно место выше вылетающей команды. Весьма посредственный клуб Послабее нашего Урала будет пожалуй. Не обижайтесь друзья на старика. Я по дружески. Удачи всем.
        Сенатов Юрий 1
        Сенатов Юрий 1
        вчера в 19:31, ред.
        Гонятся за громкой вывеской - как же, французский клуб !, а на самом деле холостой выстрел в пустоту. Он будет холостым даже если наш чемпион или вице сыграют с победителем проходящего в Америке какого - то там Кубка.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 19:06
        Удачи французам, порвите их
        Шуnя771
        Шуnя771 ответ jRest (раскрыть)
        вчера в 18:49
        Уточню - кофе натуральное?
        jRest
        jRest ответ Шуnя771 (раскрыть)
        вчера в 18:47
        Говорят, хорошая рыбка. Давно пробовал, вкус, если честно, не помню уже. Надо освежить. 🙃

        Фермерское хозяйство лучше оформить как ИП по разведению пчёл. Семьдесят семь овечек тянет уже на ООО, а там штрафные санкции в десять раз больше. А сотней пчёл больше, сотней меньше - никто и не заметит. Зато жалят они так, что не только овечки, но и бараны разбегаются. 💨

        А по кружке мы договорились, что я вне конкурса, а то неловко себя буду чувствовать, а в моём возрасте ВОЗ советует уже поменьше волноваться и пить кофе, тем более из больших кружек. 🍻
        lotsman
        lotsman
        вчера в 18:30
        Сначала Зенит сыграет с Црвеной, 29 июня, на своём стадионе, а потом уже с Сьоном.)
        sihafazatron
        sihafazatron
        вчера в 18:22
        Уровень ФНЛ примерно....
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