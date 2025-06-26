«Зенит» проведёт товарищеский матч со «Сьоном» в Санкт-Петербурге

Пресс-служба «Зенита» сообщила о предстоящем товарищеском матче со швейцарским клубом «Сьон».
Игра состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил, что на этот матч отправится российский полузащитник Антон Миранчук.
Эта встреча станет второй в истории противостояния команд — ранее они играли друг с другом на летних сборах в 2016 году.
Прошу вас обратить внимание на комментарий пользователя Сенатова, от вчера, 23:27, где он становится в позу обиженного и делается невинной овечкой. В тоже время, Сенатов, неоднократно троллил меня и провоцировал, причем открытым текстом. Достаточно вспомнить его обращение к пользователю Джек, или постоянные разговоры о "больном воображении", явно намекающие на меня. Но тогда, пользователь Сенатов не думал об обидах, нанесенных другим людям...
Получается как у Великого Пушкина: ..."то и дело- наносил обиды смело. Но под старость захотел- отдохнуть от ратных дел..."
Убедительно прошу разобраться в наших отношениях.
Спасибо.
Прошу вас обратить внимание на комментарий пользователя Сенатова, от вчера, 23:27, где он становится в позу обиженного и делается невинной овечкой. В тоже время, Сенатов, неоднократно троллил меня и провоцировал, причем открытым текстом. Достаточно вспомнить его обращение к пользователю Джек, или постоянные разговоры о "больном воображении", явно намекающие на меня. Но тогда, пользователь Сенатов не думал об обидах, нанесенных другим людям...
Получается как у Великого Пушкина: ..."то и дело- наносил обиды смело. Но под старость захотел- отдохнуть от ратных дел..."
Убедительно прошу разобраться в наших отношениях.
Спасибо.
Те, кто причастен к сайту, не дадут соврать, что я всегда благодарю своих оппонентов за замечания либо поправки, которые сделаны в мой адрес подобающим способом, не оскорбляющим чувств пользователя.
Те, кто причастен к сайту, не дадут соврать, что я всегда благодарю своих оппонентов за замечания либо поправки, которые сделаны в мой адрес подобающим способом, не оскорбляющим чувств пользователя.
Призываю вас быть внимательным в своих комментариях, чтобы в очередной раз не попадать в неловкую ситуацию, или для вас это норма жизни. Дело в том, что Сьон не французский, а швейцарский клуб.
Болейте за своих, а не против чужих!
Призываю вас быть внимательным в своих комментариях, чтобы в очередной раз не попадать в неловкую ситуацию, или для вас это норма жизни. Дело в том, что Сьон не французский, а швейцарский клуб.
Болейте за своих, а не против чужих!
Отлично сказано- в самую девятку!!!!!!! Как вообще можно не знать, что Сьон- это швейцарский клуб, а не французский?! Самое время, здесь вспомнить Величайшего Поэта всех времен и народов: "Принять Фарлафа за Руслана?! Tак можно спутать только с пьяна"!!!
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂
Отлично сказано- в самую девятку!!!!!!! Как вообще можно не знать, что Сьон- это швейцарский клуб, а не французский?! Самое время, здесь вспомнить Величайшего Поэта всех времен и народов: "Принять Фарлафа за Руслана?! Tак можно спутать только с пьяна"!!!
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂
Фермерское хозяйство лучше оформить как ИП по разведению пчёл. Семьдесят семь овечек тянет уже на ООО, а там штрафные санкции в десять раз больше. А сотней пчёл больше, сотней меньше - никто и не заметит. Зато жалят они так, что не только овечки, но и бараны разбегаются. 💨
А по кружке мы договорились, что я вне конкурса, а то неловко себя буду чувствовать, а в моём возрасте ВОЗ советует уже поменьше волноваться и пить кофе, тем более из больших кружек. 🍻
Фермерское хозяйство лучше оформить как ИП по разведению пчёл. Семьдесят семь овечек тянет уже на ООО, а там штрафные санкции в десять раз больше. А сотней пчёл больше, сотней меньше - никто и не заметит. Зато жалят они так, что не только овечки, но и бараны разбегаются. 💨
А по кружке мы договорились, что я вне конкурса, а то неловко себя буду чувствовать, а в моём возрасте ВОЗ советует уже поменьше волноваться и пить кофе, тем более из больших кружек. 🍻