«Зенит» проведёт товарищеский матч со «Сьоном» в Санкт-Петербурге

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вчера, 18:21

Пресс-служба «Зенита» сообщила о предстоящем товарищеском матче со швейцарским клубом «Сьон».

Игра состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил, что на этот матч отправится российский полузащитник .

Эта встреча станет второй в истории противостояния команд — ранее они играли друг с другом на летних сборах в 2016 году.