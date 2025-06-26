Московское «Динамо» крупно обыграло 2DROTS в товарищеском матче

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вчера, 20:58

«Динамо» разгромило 2DROTS (3:0) в товарищеском матче.

На 25-й минуте первый гол в игре забил защитник «Динамо» Иван Лепский. На 54-й минуте нападающий Даниил Лесовой удвоил преимущество команды. На 74-й минуте форвард Ярослав Гладышев довёл счёт до разгромного.

В послематчевой серии буллиталити сильнее оказались 2DROTS.