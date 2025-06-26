Московское «Динамо» крупно обыграло 2DROTS в товарищеском матче

«Динамо» разгромило 2DROTS (3:0) в товарищеском матче.
На 25-й минуте первый гол в игре забил защитник «Динамо» Иван Лепский. На 54-й минуте нападающий Даниил Лесовой удвоил преимущество команды. На 74-й минуте форвард Ярослав Гладышев довёл счёт до разгромного.
В послематчевой серии буллиталити сильнее оказались 2DROTS.
А вот, что не понравилось- это форма Динамо. Ну ладно сорвали погоны, лишили званий, отжали землю и стадион. Но кто позволили насмехаться над клубными цветами?! Весь мир знает Динамо- как бело-голубую команду, но точно не желто-фиолетовую. Что это за насмешка? И еще, вот этот Никита- президент медийного клуба, что это за ругань в прямом эфире?! На его фоне, Личка- просто Спиноза!!!
Вобщем, говорить о футболе, после этой игры, конечно особо нечего, надо дождаться официальных игр, но, кое-что, так, для себя- подчеркнуть можно...
А вот, что не понравилось- это форма Динамо. Ну ладно сорвали погоны, лишили званий, отжали землю и стадион. Но кто позволили насмехаться над клубными цветами?! Весь мир знает Динамо- как бело-голубую команду, но точно не желто-фиолетовую. Что это за насмешка? И еще, вот этот Никита- президент медийного клуба, что это за ругань в прямом эфире?! На его фоне, Личка- просто Спиноза!!!
Вобщем, говорить о футболе, после этой игры, конечно особо нечего, надо дождаться официальных игр, но, кое-что, так, для себя- подчеркнуть можно...
Некоторые даже форму растерять не успели)
Не успели, разумеется, и начать играть в некий новый футбол..
- в неплохом состоянии пребывают Битело, Касерес и Гладышев;
- по-прежнему чудит Макаров и слегка писихопатичен Маухуб;
- продолжает набирать уверенность Смелов;
Ну и так далее, этот перечень можно продолжать.
И сам футбол в целом пока что прежний..
С тем же транжирством моментов, пожарами в своей штрафной, опасными
потерями на половине соперника, влекущими острые контры, и вратарскими
сейвами, исполненными Курбанчиком Расуловым, отыгравшим отлично.
Очень старались вернувшиеся из аренды Бессмертный, Лепский и Лесовой.
Прежде всего Лепский, халатно сыгравший в ноябре с Амкалом и получивший
за это командировку "в деревню к тётке, в глушь, в Саратов")))
Больше, наверное, не хочет.
В понедельник играем с белградским ОФК, это соперник посерьёзнее..
Некоторые даже форму растерять не успели)
Не успели, разумеется, и начать играть в некий новый футбол..
- в неплохом состоянии пребывают Битело, Касерес и Гладышев;
- по-прежнему чудит Макаров и слегка писихопатичен Маухуб;
- продолжает набирать уверенность Смелов;
Ну и так далее, этот перечень можно продолжать.
И сам футбол в целом пока что прежний..
С тем же транжирством моментов, пожарами в своей штрафной, опасными
потерями на половине соперника, влекущими острые контры, и вратарскими
сейвами, исполненными Курбанчиком Расуловым, отыгравшим отлично.
Очень старались вернувшиеся из аренды Бессмертный, Лепский и Лесовой.
Прежде всего Лепский, халатно сыгравший в ноябре с Амкалом и получивший
за это командировку "в деревню к тётке, в глушь, в Саратов")))
Больше, наверное, не хочет.
В понедельник играем с белградским ОФК, это соперник посерьёзнее..
Константин Есенин
"День придет,
И перламутром шелка
В бирюзе, сверкающей росой,
Замелькают красные футболки
С знаменитой белой полосой."
Всё! И никаких реклам!
Константин Есенин
"День придет,
И перламутром шелка
В бирюзе, сверкающей росой,
Замелькают красные футболки
С знаменитой белой полосой."
Всё! И никаких реклам!