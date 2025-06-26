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Московское «Динамо» крупно обыграло 2DROTS в товарищеском матче

вчера, 20:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб 2DROTS (Москва)2DROTSМатч завершен

«Динамо» разгромило 2DROTS (3:0) в товарищеском матче.

На 25-й минуте первый гол в игре забил защитник «Динамо» Иван Лепский. На 54-й минуте нападающий Даниил Лесовой удвоил преимущество команды. На 74-й минуте форвард Ярослав Гладышев довёл счёт до разгромного.

В послематчевой серии буллиталити сильнее оказались 2DROTS.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:39
точно был нужен такой матч ?
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:55
+100000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:52
Вот Карпин пришел в Динамо и мну стал себя ловить на интересе к бело-голубым...)
За бывшего спартача болеть придётся, а прицепом (страшно сказать) и за ....Динамо))
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
В "Новой истории" футбольного клуба тоже были времена, когда команда выходила в полностью одинаковых цветах, в частности в 2008 году Динамо играло в синих оттенках и тот год должны помнить все его истинные болельщики, и даже те, которые себя считают истинными, но в то же время безразличны к клубным цветам.
баск
баск ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:43
Хорошо, не буду занудствовать..)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:42
Даже на могиле Великого Бескова, на фигурках спартаковца и динамовца, шарфики красно-белые и бело-голубые...

Я думаю, что те, кто аплодировали чемпионскому Спартаку-1979, в черной форме, любимый клуб- никогда не приняли бы!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:35
И у наших тоже перекосы с дизайном - надо вернуть:

Константин Есенин

"День придет,
И перламутром шелка
В бирюзе, сверкающей росой,
Замелькают красные футболки
С знаменитой белой полосой."

Всё! И никаких реклам!
Шуnя771
Шуnя771 ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:29
баск!
Без обид только, мну говорят, что я зануда всех зануд, но ты сейчас... для меня как то... даже с уважением к твоей позиции - что прицепился к этой форме?
Мы просто заметили, что для Динамо, есть привычные для всех цвета...
А ты горой прешь и всё)
Это не критика, а констатация.
Лично мне кажется, что на соревнованиях, перед зрителями команда должна играть в традиционных, символических комплектах.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:27
Ваня, Дружище- еще раз Приветище!!!!!!!
ТО, что понимаешь ты или я, понимают только те, кто видели настоящее Динамо, кто прошел весь путь с любимым Клубом... Конечно согласен, у Динамо должно быть только два комплекта формы, связанные с бело-голубыми цветами!!! Но, я допускаю разный дизайн. Так на пример, в 1977, в Кубке сезона против киевского Динамо мы играли в синих футболках и синих трусах, со вставками, ввиде белых руковов, но при этом, сохранили бело-голубую традицию!!! А в сезоне 1977, весь чемпионат играли в полностью синей форме, и кубок страны- выигрывали в этом комплекте!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:19
Доброго Здоровья, Виктор!
Сегодняшний матч с участем Динамо не смотрел, но абсолютно с Тобой согласен. Для истинного болельщика Динамо должно быть только два цвета, синий верх и белый низ, либо наоборот - белый верх, синий низ, как у незабвенного Аркадия Исааковича. Даже, если Регламент требует иметь запасной вариант, то пусть это будет либо полностью синий, либо полностью белый. А тот, кто считает, что один раз можно изменить традиционные цвета по какому-то надуманному поводу, так он живёт по принципу: Один раз не п...... , ну в общем каждый пусть заканчивает фразу, как ему подсказывает жизненный опыт. Админы прошу не банить, за моё многоточие, никого не хотел обидеть, тем более оскорбить.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 23:12
Да, есть, и что- это правильно???
баск
баск ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:11
У ваших, к примеру, есть чёрный резервный комплект, хотя весь мир знает Спартак как красно-белых, не?)

А у ЦСКА имеется полностью жёлтый резервный комплект, и тоже все живы-здоровы..)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:07
Не пиши, я тебя понял)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:06
Если напишу правильно - забанят))))))))))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:05
Исключения были.
Я этого не помню.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:05
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04
Герр Капрал!
Вот соглашусь с тобою
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:02
На прощальный матч Яшина, команда вышла в синих футболках и белых трусах.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:02
Для старшего поколения, даже спартаковского, приятно видеть Динамо в привычном цвете.
Шуnя771
Шуnя771 ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:00
Ладно, убедил, но всё таки эту команду знают из-за Льва Яшина, а он, если я не ошибаюсь, выводил её в традиционном, динамовском цвете.
Раз запасной комплект значит запасной...)
Capral
Capral
вчера в 23:00
    баск
    баск ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 22:50
    Ну, прикид вообще-то оранжево-фиолетовый)
    Это четвёртый комплект формы, второй резервный, его придумали как раз
    для таких вот матчей.

    Представляет собой не первый уже неудачный пример дизайнерской
    деятельности компании Bosco, технического партнёра Динамо, одевающего
    команды клуба.

    Насчёт же "весь мир знает"- это просто блажь.
    Весь мир, к примеру, знает Реал как сливочных, или Барсу как сине-гранатовых, но это не мешает им, как и другим, иметь резервные комплекты в цветах, не имеющих отношения к традиционным, это давний общемировой тренд.

    В котором нет ничего плохого- почему бы раз-другой-третий в сезон
    не разнообразить традиционные цвета..
    Хотя в принципе оранжево-фиолетовое сочетание действительно кажется
    неудачным, ну что делать- фиговые в Bosco стилисты и дизайнеры..)
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 22:43
    Привет, Олег!!!
    На моей памяти, только однажды, да и то, в предсезонке, московское Динамо играло в желто-голубой форме, и было, это, если не ошибаюсь, в 1973г. Во все остальные года, я не припомню Динамо в такой форме. Ну а чемпионское Динамо-1976, практически весь турнир играло в белых футболках синих трусах или в полностью синей форме, как в сезоне1977...
    Но вот, такое извращение как сегодня или в матче с Акроном, я никогда не видел у любимого клуба.
    Поэтому я и говорю: сегодня клубные цвета меняют, завтра эмблему сменят с названием, и поминай, как звали...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:22
    Вот здесь младший по званию очень точно подметил - "Весь мир знает Динамо как бело-голубую команду"
    Что это за "желто-фиолетовый" прикид?
    Общественность начинает бурлить!
    Хотите чтобы Верховному главнокомандующему полетели письма?
    Уберите пожалуйста этот текстильно-дизайнерский супрематизм!)
    adekvat
    adekvat
    вчера в 21:38
    Все чемпион следующего сезо определен, после победы над таким великим клубом в предсезонке.
    баск
    баск
    вчера в 21:20
    Летний перерыв настолько короток, что его и предсезонкой-то назвать можно лишь с большой натяжкой.
    Некоторые даже форму растерять не успели)
    Не успели, разумеется, и начать играть в некий новый футбол..

    - в неплохом состоянии пребывают Битело, Касерес и Гладышев;
    - по-прежнему чудит Макаров и слегка писихопатичен Маухуб;
    - продолжает набирать уверенность Смелов;
    Ну и так далее, этот перечень можно продолжать.

    И сам футбол в целом пока что прежний..
    С тем же транжирством моментов, пожарами в своей штрафной, опасными
    потерями на половине соперника, влекущими острые контры, и вратарскими
    сейвами, исполненными Курбанчиком Расуловым, отыгравшим отлично.

    Очень старались вернувшиеся из аренды Бессмертный, Лепский и Лесовой.
    Прежде всего Лепский, халатно сыгравший в ноябре с Амкалом и получивший
    за это командировку "в деревню к тётке, в глушь, в Саратов")))
    Больше, наверное, не хочет.

    В понедельник играем с белградским ОФК, это соперник посерьёзнее..
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:16
    Сборная у нас с островами играет, а профессиональные клубы с любительскими)))
    Capral
    Capral
    вчера в 21:13
    Особо комментировать нечего, поскольку состав Карпина разбавленный, а играли против гитаристов и баянистов, да еще и картинка постоянно зависала. Всё таки в 21 веке можно было бы уже наладить нормальную связь... Понравился вратарь Динамо, понравилась организация игры- типично карпинская. Но это не та игра, по которой можно судить о готовности команды. Как всегда, неплохо смотрелся Гладышев. Как по мне, я бы поставил его под нападающими. Ну, Карпин решит.

    А вот, что не понравилось- это форма Динамо. Ну ладно сорвали погоны, лишили званий, отжали землю и стадион. Но кто позволили насмехаться над клубными цветами?! Весь мир знает Динамо- как бело-голубую команду, но точно не желто-фиолетовую. Что это за насмешка? И еще, вот этот Никита- президент медийного клуба, что это за ругань в прямом эфире?! На его фоне, Личка- просто Спиноза!!!

    Вобщем, говорить о футболе, после этой игры, конечно особо нечего, надо дождаться официальных игр, но, кое-что, так, для себя- подчеркнуть можно...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:07
    Лучше бы музей посетили чем медиа
    a-league
    a-league
    вчера в 21:02, ред.
    Слухи о том, что в Динамо нет нормального вратаря оказались сильно преувеличены
    Гость
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