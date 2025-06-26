Дюков: «По делу „Торпедо“ решение примем до начала сезона»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался по поводу ситуации с клубом «Торпедо»:
Я бы не сравнивал «Торпедо» с «Химками» — это две разные ситуации. Нам известно, что в отношении ряда сотрудников «Торпедо» возбуждено уголовное дело, ведётся расследование и есть обвинение в уголовном преступлении. РФС также проводит своё разбирательство, материалы поступают от правоохранительных органов, и возможно, что дело будет рассмотрено на дисциплинарном комитете.
Не хочу забегать вперёд и давать какие-то оценки — это было бы безответственно по отношению к клубу. Мы с уважением относимся к московскому «Торпедо» — это легендарный клуб с богатой историей. Решение должно быть принято до начала нового сезона, поэтому у нас есть примерно две недели, чтобы обстоятельно обсудить ситуацию и принять решение.
Ранее стало известно о задержании совладельца клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова. В отношении функционеров возбуждено уголовное дело, так как их подозревают в попытке незаконного воздействия на результаты спортивного соревнования.
Буду делать просеку до самого глубоководного озера в мире, дойду омулька попробую...)
Буду делать просеку до самого глубоководного озера в мире, дойду омулька попробую...)
Каким образом?
Только пищей для "размышлений" на этой ветке.
Сегодня зарегистрировал в Налоговой... фермерское хозяйство по производству клонов типа овечки Доли или как её там...)
Подскажите пожалуйста, как лучше всё это на практике выстругать?)
Много клонов не планирую, но после тщательного взвешивания "за" и "против" остановился. на цифре "77"! Раньше в лото называлось "Два топорика", вот и мну займется выкорчёвыванием....)
Каким образом?
Только пищей для "размышлений" на этой ветке.
Сегодня зарегистрировал в Налоговой... фермерское хозяйство по производству клонов типа овечки Доли или как её там...)
Подскажите пожалуйста, как лучше всё это на практике выстругать?)
Много клонов не планирую, но после тщательного взвешивания "за" и "против" остановился. на цифре "77"! Раньше в лото называлось "Два топорика", вот и мну займется выкорчёвыванием....)
а дело о взятках продлится год два три...
помним дело Чайки...
а дело о взятках продлится год два три...
помним дело Чайки...