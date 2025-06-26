Дюков: «По делу „Торпедо“ решение примем до начала сезона»

Президент Российского футбольного союза высказался по поводу ситуации с клубом «Торпедо»:

Я бы не сравнивал «Торпедо» с «Химками» — это две разные ситуации. Нам известно, что в отношении ряда сотрудников «Торпедо» возбуждено уголовное дело, ведётся расследование и есть обвинение в уголовном преступлении. РФС также проводит своё разбирательство, материалы поступают от правоохранительных органов, и возможно, что дело будет рассмотрено на дисциплинарном комитете.

Не хочу забегать вперёд и давать какие-то оценки — это было бы безответственно по отношению к клубу. Мы с уважением относимся к московскому «Торпедо» — это легендарный клуб с богатой историей. Решение должно быть принято до начала нового сезона, поэтому у нас есть примерно две недели, чтобы обстоятельно обсудить ситуацию и принять решение.