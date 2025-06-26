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Дюков: «По делу „Торпедо“ решение примем до начала сезона»

вчера, 17:43

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался по поводу ситуации с клубом «Торпедо»:

Я бы не сравнивал «Торпедо» с «Химками» — это две разные ситуации. Нам известно, что в отношении ряда сотрудников «Торпедо» возбуждено уголовное дело, ведётся расследование и есть обвинение в уголовном преступлении. РФС также проводит своё разбирательство, материалы поступают от правоохранительных органов, и возможно, что дело будет рассмотрено на дисциплинарном комитете.

Не хочу забегать вперёд и давать какие-то оценки — это было бы безответственно по отношению к клубу. Мы с уважением относимся к московскому «Торпедо» — это легендарный клуб с богатой историей. Решение должно быть принято до начала нового сезона, поэтому у нас есть примерно две недели, чтобы обстоятельно обсудить ситуацию и принять решение.

Ранее стало известно о задержании совладельца клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова. В отношении функционеров возбуждено уголовное дело, так как их подозревают в попытке незаконного воздействия на результаты спортивного соревнования.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:46
Прошла информация что Дюков скоро сменит Миллера в Газпроме. Правда или нет, не знаю.
alexamit
alexamit
вчера в 19:50
Какие же 16и сидят в нашем футбольном Союзе!Нет слов!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:35
А как им усиливаться,с учетом,что начнут как все клубы или с минус 15 очков,тогда зачем вообще расходы нести.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:14, ред.
Тем более я должен кружку с эмблемой Милана хозяину ПСЖ!)

Буду делать просеку до самого глубоководного озера в мире, дойду омулька попробую...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:13
Нашей полемике, позавидует любой литературный кружок и есть чувство, что надо улучшить хорошее!
Каким образом?
Только пищей для "размышлений" на этой ветке.
Сегодня зарегистрировал в Налоговой... фермерское хозяйство по производству клонов типа овечки Доли или как её там...)
Подскажите пожалуйста, как лучше всё это на практике выстругать?)
Много клонов не планирую, но после тщательного взвешивания "за" и "против" остановился. на цифре "77"! Раньше в лото называлось "Два топорика", вот и мну займется выкорчёвыванием....)
112910415
112910415
вчера в 18:12
Старшие товарищи подскажут! )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:09
думаю. Торпедо останется в РПЛ.
а дело о взятках продлится год два три...
помним дело Чайки...
drug01
drug01
вчера в 18:05
Почему футболисты Торпедо должны страдать????
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:49
Создаётся впечатление , Дюков ждёт "отмашку" с верху...
mjbfp2ps653z
mjbfp2ps653z
вчера в 17:49
Торпедо нужно расформировать.
74rvkm5dyjb4
74rvkm5dyjb4
вчера в 17:46
Ну спасибо, что не походу. А как 16-й команде к сезону готовиться?
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