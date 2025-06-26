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Хавбек «Аталанты» перейдёт в «Атлетико»

вчера, 17:13

Переговоры между «Атлетико» и «Аталантой» о переходе полузащитника Маттео Руджери находятся на заключительном этапе. Игрок готов перейти в новую команду.

Ожидается, что сделка будет завершена в течение ближайших 48 часов, а сумма трансфера составит около 20 млн евро.

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Все комментарии
f3dfje3h94k6
f3dfje3h94k6
вчера в 17:17, ред.
Вы мне не интересны от слова вообще, волей случая читаю всех только в конкурсе и не более того.
А так к протону, к протону!!!

P.S. Спрашивают когда диалог ведут, а это был риторический вопрос основанный над вашими выдумками и не более того.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:14
Пошёл на повышение.
Гость
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