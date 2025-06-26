Хавбек «Аталанты» перейдёт в «Атлетико»

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вчера, 17:13

Переговоры между «Атлетико» и «Аталантой» о переходе полузащитника находятся на заключительном этапе. Игрок готов перейти в новую команду.

Ожидается, что сделка будет завершена в течение ближайших 48 часов, а сумма трансфера составит около 20 млн евро.