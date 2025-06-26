Хавбек «Аталанты» перейдёт в «Атлетико»

Переговоры между «Атлетико» и «Аталантой» о переходе полузащитника Маттео Руджери находятся на заключительном этапе. Игрок готов перейти в новую команду.
Ожидается, что сделка будет завершена в течение ближайших 48 часов, а сумма трансфера составит около 20 млн евро.
А так к протону, к протону!!!
P.S. Спрашивают когда диалог ведут, а это был риторический вопрос основанный над вашими выдумками и не более того.
А так к протону, к протону!!!
P.S. Спрашивают когда диалог ведут, а это был риторический вопрос основанный над вашими выдумками и не более того.