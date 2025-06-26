 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАргентина. Суперлига 2025

Маркос Рохо хочет разорвать контракт с «Бока Хуниорс»

вчера, 20:02

В разгар Клубного чемпионата мира 35-летний защитник Маркос Рохо поссорился с главным тренером Мигелем Анхелем Руссо из-за отсутствия игрового времени.

После турнира, в котором он ни разу не вышел на поле, Рохо решил досрочно расторгнуть контракт, рассчитанный до декабря.

Сразу после вылета клуба защитник покинул раздевалку и не стал возвращаться в Буэнос-Айрес с командой, чтобы быстрее уладить вопросы ухода, оставшись в США с семьёй.

Хотя клуб готов отпустить игрока, такое одностороннее решение без переговоров вызвало недоумение и недовольство руководства.

Теперь обе стороны понимают, что возвращение Рохо в команду маловероятно, и он уйдёт раньше срока.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Аль-Наср» продлил контракт с Роналду
Вчера, 17:55 Фото
Официально«Бернли» приобрёл защитника «Фейеноорда» за 12 млн евро
Вчера, 16:06
ОфициальноЛьюис-Скелли продлил контракт с «Арсеналом»
Вчера, 14:33
Керкеж — о переходе в «Ливерпуль»: «Надеюсь, скоро услышу рёв фанатов»
Вчера, 14:22
Официально«Бернли» купил голкипера Вейсса из «Карлсруэ»
Вчера, 12:12
В «Рубине» заявили, что близки к подписанию нового контракта с Даку
Вчера, 11:16
 
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:17
Не слишком логичное решение игрока
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:35
Ну на то он и главный тренер , а тебе уже 35 лет .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 