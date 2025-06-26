Маркос Рохо хочет разорвать контракт с «Бока Хуниорс»

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вчера, 20:02

В разгар Клубного чемпионата мира 35-летний защитник поссорился с главным тренером из-за отсутствия игрового времени.

После турнира, в котором он ни разу не вышел на поле, Рохо решил досрочно расторгнуть контракт, рассчитанный до декабря.

Сразу после вылета клуба защитник покинул раздевалку и не стал возвращаться в Буэнос-Айрес с командой, чтобы быстрее уладить вопросы ухода, оставшись в США с семьёй.

Хотя клуб готов отпустить игрока, такое одностороннее решение без переговоров вызвало недоумение и недовольство руководства.

Теперь обе стороны понимают, что возвращение Рохо в команду маловероятно, и он уйдёт раньше срока.