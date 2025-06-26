В «Монако» интересуются тер Штегеном и уже связались с его агентами

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вчера, 16:23

Голкипер «Барселоны» может оказаться в «Монако».

По информации источника, монегаски ищут нового вратаря и связались с представителями футболиста «Барселоны», чтобы узнать, возможен ли трансфер.

При этом ранее сообщалось, что сам игрок намерен остаться в составе «сине-гранатовых» и бороться за место в воротах.

В прошедшем сезоне тер Штеген сыграл 9 матчей во всех турнирах и пропустил 11 мячей.