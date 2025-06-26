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В «Монако» интересуются тер Штегеном и уже связались с его агентами

вчера, 16:23

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может оказаться в «Монако».

По информации источника, монегаски ищут нового вратаря и связались с представителями футболиста «Барселоны», чтобы узнать, возможен ли трансфер.

При этом ранее сообщалось, что сам игрок намерен остаться в составе «сине-гранатовых» и бороться за место в воротах.

В прошедшем сезоне тер Штеген сыграл 9 матчей во всех турнирах и пропустил 11 мячей.

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Все комментарии
gn2ppn87enz9
gn2ppn87enz9
вчера в 19:14
Штеген заслуживает приглашение от топ клуба более сильного, чем Монако
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:21
Заварил тер Штеген кашу...
sv_1969
sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:07
В принципе и для самого вратаря неплохо там оказаться
jRest
jRest
вчера в 17:01
Байкал, Вы если у меня что-то спрашиваете, то хотя бы из игнора меня уберите, а то как-то так не особо вежливо. Хотя и само чтение моих комментариев, будучи добавленным меня в игнор чтобы их же не видеть, вызывает вопросы. 😏

Что касается Ваших утверждений, что Вы писали вовсе не то, что представил здесь я, то у всех есть глаза - сами выводы сделают кто прав. Я на это время тратить не буду. Скажу лишь спасибо за совет, но в подсказках с кем мне общаться я не испытываю особой нужды.

П. С. Пожалуй, больше не буду отвечать пользователю, у которого я в игноре. Всё-таки диалог строится на взаимном уважении, а тут какое-то оно однобокое. 😐
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:54
Хороший вариант для принца Альберта и его команды)
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