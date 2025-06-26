В «Монако» интересуются тер Штегеном и уже связались с его агентами

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может оказаться в «Монако».
По информации источника, монегаски ищут нового вратаря и связались с представителями футболиста «Барселоны», чтобы узнать, возможен ли трансфер.
При этом ранее сообщалось, что сам игрок намерен остаться в составе «сине-гранатовых» и бороться за место в воротах.
В прошедшем сезоне тер Штеген сыграл 9 матчей во всех турнирах и пропустил 11 мячей.
Что касается Ваших утверждений, что Вы писали вовсе не то, что представил здесь я, то у всех есть глаза - сами выводы сделают кто прав. Я на это время тратить не буду. Скажу лишь спасибо за совет, но в подсказках с кем мне общаться я не испытываю особой нужды.
П. С. Пожалуй, больше не буду отвечать пользователю, у которого я в игноре. Всё-таки диалог строится на взаимном уважении, а тут какое-то оно однобокое. 😐
Что касается Ваших утверждений, что Вы писали вовсе не то, что представил здесь я, то у всех есть глаза - сами выводы сделают кто прав. Я на это время тратить не буду. Скажу лишь спасибо за совет, но в подсказках с кем мне общаться я не испытываю особой нужды.
П. С. Пожалуй, больше не буду отвечать пользователю, у которого я в игноре. Всё-таки диалог строится на взаимном уважении, а тут какое-то оно однобокое. 😐