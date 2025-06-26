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Дюков: «Клубы РПЛ не поддерживают усиление лимита на иностранных игроков»

вчера, 18:11

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что все клубы Российской Премьер-Лиги считают, что усиление лимита на иностранных игроков не требуется.

Аргументом при введении лимита было повышение конкуренции, в том числе для молодых российских футболистов. Для них важно тренироваться с сильными партнёрами и играть против сильных соперников. Не вижу связи между успешной реализацией проекта ЮФЛ и лимитом на легионеров. Многие игроки, прошедшие ЮФЛ, становятся игроками первых команд и получают игровую практику, кто-то уже призывается в национальную сборную. В профессиональном футболе всего 3 процента легионеров, остальные — российские футболисты.

Недавно я обсуждал с представителями клубов их мнение о лимите — все считают, что менять его не нужно. Всё больше тренеров проходит новую систему обучения Академии РФС, но получение лицензии — это лишь этап, она не даёт автоматической возможности возглавить команду.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:29
вот ведь какие клубы-то единогласные ! )
cska1948
cska1948
вчера в 20:23
"Аргументом при введении лимита было повышение конкуренции, в том числе для молодых российских футболистов. Для них важно тренироваться с сильными партнёрами и играть против сильных соперников..."
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Может, хватит пургу гнать? Ну и где наши, РОССИЙСКИЕ, Вагнеры Лав, Халки? Их как не было, так и нет! И завтра их тоже не будет.
uf56b527xu3x
uf56b527xu3x
вчера в 20:06
Дюков - козлина!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:04
Очередная дюковская ЛОЖЬ...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:04
А вот это, как раз тот случай, когда мнение клубов спрашивать не обязательно. Особенно это касается богатых. Лимит на легионеров нужен и очень жёсткий - не более( трёх иностранных игроков на поле одновременно. РФС любит ссылаться на зарубежный опыт, Так вот, подобное уже было в Италии в конце прошлого века. Получилось со знаком плюс. А может Дюкову не нужно, чтобы российский футбол развивался? Кстати, я бы ещё сократил количество команд во всех лигах.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:31, ред.
Мало того, что Дюков не дружит с арифметикой, так он ещё и слегка лукавит, выдавая желания руководителей отдельных богатых клубов за всеобщее одобрение ныне действующего лимита на легионеров. Правила на легионеров способствуют обострению конкуренции между командами и при чём богатые находятся в более выгодном положении, а не конкуренции между игроками в каждом отдельно взятом клубе.
Болейте за своих, а не против чужих.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:17
С арифметикой у главы Газпромнефти плоховато. По его мнению "легионеров 3%, остальные российские футболисты. В Зените 14 легионеров. Это 3 %, или г. Дюков учился в специальной математической школе. Никогда наши молодые не будут конкурировать с легионерами. Их купили не для лавки и конкуренции.
Гость
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