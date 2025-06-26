Дюков: «Клубы РПЛ не поддерживают усиление лимита на иностранных игроков»

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что все клубы Российской Премьер-Лиги считают, что усиление лимита на иностранных игроков не требуется.
Аргументом при введении лимита было повышение конкуренции, в том числе для молодых российских футболистов. Для них важно тренироваться с сильными партнёрами и играть против сильных соперников. Не вижу связи между успешной реализацией проекта ЮФЛ и лимитом на легионеров. Многие игроки, прошедшие ЮФЛ, становятся игроками первых команд и получают игровую практику, кто-то уже призывается в национальную сборную. В профессиональном футболе всего 3 процента легионеров, остальные — российские футболисты.
Недавно я обсуждал с представителями клубов их мнение о лимите — все считают, что менять его не нужно. Всё больше тренеров проходит новую систему обучения Академии РФС, но получение лицензии — это лишь этап, она не даёт автоматической возможности возглавить команду.
Болейте за своих, а не против чужих.
Болейте за своих, а не против чужих.