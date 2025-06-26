 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Сторожук — об «Ахмате»: «Стратегию развития клуба определяет руководство»

вчера, 15:40

Главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук оценил предсезонные сборы команды и ответил на вопрос о пути развития клуба.

Тяжело говорить о том, что мы выполнили всё, что планировали на первом этапе сборов. У нас не все ребята прибыли в расположение команды, мы пока ещё не в оптимальном составе, чтобы проводить контрольные игры. Что касается стратегии развития клуба, то её задаёт руководство, с чем я полностью согласен. Лично мне хочется видеть прогрессирующую команду, которая будет пытаться доминировать на поле и играть первым номером.

Напомним, что Сторожук возглавил «Ахмат» 16 июня.

Подписывайся в ВК
Все новости
Соболев рассказал, как проходит предсезонная подготовка «Зенита»
Вчера, 14:51
В «Рубине» ожидают прибытия Даку на сборы через несколько дней
25 июня
Агент Головина сообщил, когда игрок прибудет в расположение «Монако»
24 июня
Челестини: «Мы с игроками хотим одного и того же — отпраздновать титул»
23 июня
Медведев — о том, почему Вендела нет на сборах: «Он завершает реабилитацию»
21 июня
Официально«Локомотив» вышел из отпуска и отправился на сборы
21 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:16
Эх, Сторожук ... Зря связался!.
112910415
112910415
вчера в 18:23
Доминировать - это хорошо! )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:16
А тебя взяли пустым местом? Смотри, он уже ответственность с себя снимает....
yxfnruac4qsq
yxfnruac4qsq
вчера в 16:58
Ахмат всё тренера нормального найти не может.
Capral
Capral
вчера в 16:23
А ты можешь играть первым номером и доминировать на поле?
drug01
drug01
вчера в 16:03
Посмотрим что он сможет достичь???
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 