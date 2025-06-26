Сторожук — об «Ахмате»: «Стратегию развития клуба определяет руководство»

Главный тренер грозненского «Ахмата» оценил предсезонные сборы команды и ответил на вопрос о пути развития клуба.

Тяжело говорить о том, что мы выполнили всё, что планировали на первом этапе сборов. У нас не все ребята прибыли в расположение команды, мы пока ещё не в оптимальном составе, чтобы проводить контрольные игры. Что касается стратегии развития клуба, то её задаёт руководство, с чем я полностью согласен. Лично мне хочется видеть прогрессирующую команду, которая будет пытаться доминировать на поле и играть первым номером.