В «Краснодаре» не исключили, что Кордоба покинет клуб

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Джона Кордобы.
Возможен ли уход Кордобы? Конечно, все возможно, потому что клуб в прошлом сезоне добился главной цели. Все ребята на подъеме. В этом вопросе команда работает в обычном режиме. Пока никто не знает, как все будет дальше.
Джон — лидер нашей команды, ведет партнеров за собой. В этом году у Кордобы будет мотивация, потому что следующим летом пройдет чемпионат мира. Он точно захочет на него попасть.
При всём том, что в прошедшем сезоне он был безоговорочным лидером атак кубанцев, мне бы оч-ч-чень не хотелось, чтобы он играл за КБ.
Ну, как "ИГРАЛ"...
В принципе, в России, правда, с провинциальной командой, стал чемпионом страны.
Но лет-то ему уже сколько???
В Спартаке уже будет, думаю, "балду гонять" по прошествии некоторого времени.
А, может, и сразу, после подписания контракта с КБ, забьёт на футбол
Как в своё время Эменике: помните такого?
Не. Ненадёжный товарищ.
При всём том, что в прошедшем сезоне он был безоговорочным лидером атак кубанцев, мне бы оч-ч-чень не хотелось, чтобы он играл за КБ.
Ну, как "ИГРАЛ"...
В принципе, в России, правда, с провинциальной командой, стал чемпионом страны.
Но лет-то ему уже сколько???
В Спартаке уже будет, думаю, "балду гонять" по прошествии некоторого времени.
А, может, и сразу, после подписания контракта с КБ, забьёт на футбол
Как в своё время Эменике: помните такого?
Не. Ненадёжный товарищ.