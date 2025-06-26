В «Краснодаре» не исключили, что Кордоба покинет клуб

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего .

Возможен ли уход Кордобы? Конечно, все возможно, потому что клуб в прошлом сезоне добился главной цели. Все ребята на подъеме. В этом вопросе команда работает в обычном режиме. Пока никто не знает, как все будет дальше.

Джон — лидер нашей команды, ведет партнеров за собой. В этом году у Кордобы будет мотивация, потому что следующим летом пройдет чемпионат мира. Он точно захочет на него попасть.