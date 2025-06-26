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В «Краснодаре» не исключили, что Кордоба покинет клуб

вчера, 16:21

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Джона Кордобы.

Возможен ли уход Кордобы? Конечно, все возможно, потому что клуб в прошлом сезоне добился главной цели. Все ребята на подъеме. В этом вопросе команда работает в обычном режиме. Пока никто не знает, как все будет дальше.

Джон — лидер нашей команды, ведет партнеров за собой. В этом году у Кордобы будет мотивация, потому что следующим летом пройдет чемпионат мира. Он точно захочет на него попасть.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:50
"Мавр сделал своё дело, мавр может уходить" (Ф.Шиллер).
Gotlib
Gotlib ответ yz3s489yfsvc (раскрыть)
вчера в 19:39, ред.
В советском чемпионате до середины шестидесятых годов не было еврокубков, но от этого мотивация у игроков не страдала. Тогда, даже товарняки собирали полные стадионы, не говоря уже об официальных матчах чемпионата и кубка.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:10
Неужели ОПЯТЬ Спартак будет торговаться с Краснодаром о его переходе/переезде???
При всём том, что в прошедшем сезоне он был безоговорочным лидером атак кубанцев, мне бы оч-ч-чень не хотелось, чтобы он играл за КБ.
Ну, как "ИГРАЛ"...
В принципе, в России, правда, с провинциальной командой, стал чемпионом страны.
Но лет-то ему уже сколько???
В Спартаке уже будет, думаю, "балду гонять" по прошествии некоторого времени.
А, может, и сразу, после подписания контракта с КБ, забьёт на футбол
Как в своё время Эменике: помните такого?

Не. Ненадёжный товарищ.
yz3s489yfsvc
yz3s489yfsvc
вчера в 17:38
Еврокубков нет, нет и мотивации.
112910415
112910415
вчера в 17:30
Ну... Пусть ещё кто-то из Краснодара выскажет я.
Может, понятнее станет.
a4tp35nvzt9b
a4tp35nvzt9b
вчера в 17:13
Вероятность большая что он уйдет
w6hgzt5unj63
w6hgzt5unj63
вчера в 16:57
Скорее всего уйдет, в РПЛ ему ловить больше нечего.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:47
Джон хочет быть на виду, в России почти всего добился...
Vilar
Vilar
вчера в 16:45
"Конечно, все возможно, потому что клуб в прошлом сезоне добился главной цели."
... т.е. если стали чемпионами, то в рассыпную? Вероятно Колумбия попадёт на чм-26, ну, договоритесь с парнем, что на ЧМ-26 отпустите.
Не помню, чтобы бузникин хорошо и много играл головой, но всё таки, что-то в голове не так, не следит за языком.
Гость
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