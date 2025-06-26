«Арсенал» заинтересован в трансфере вингера «Кристал Пэлас»

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вчера, 18:39

«Арсенал» включил вингера «Кристал Пэлас» в список кандидатов на усиление левого фланга.

Интерес к игроку проявляет и «Тоттенхэм». В контракте Эзе прописаны отступные в размере 68 млн фунтов.

Кроме того, «канониры» продолжают следить за вингером «Реала» . Бразилец намерен обсудить свои планы с главным тренером , прежде чем принимать решение о возможном переходе.