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«Арсенал» заинтересован в трансфере вингера «Кристал Пэлас»

вчера, 18:39

«Арсенал» включил вингера «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе в список кандидатов на усиление левого фланга.

Интерес к игроку проявляет и «Тоттенхэм». В контракте Эзе прописаны отступные в размере 68 млн фунтов.

Кроме того, «канониры» продолжают следить за вингером «Реала» Родриго Силвой. Бразилец намерен обсудить свои планы с главным тренером Хаби Алонсо, прежде чем принимать решение о возможном переходе.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:52
Надеюсь, что Родриго останется в Реале!
Брулин
Брулин
вчера в 23:05
вот это интересно.
хотя, вряд ли дело продвинется дальше интереса.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:24
лучше забрать Эберечи Эзе из КП, чем отдать нереальные деньги
за Родриго из Реала. тем более Пэлас готов рассмотреть предложение Арса.
сам Эзе хорош в АПЛ. англичанин 3 сезонов подряд играет на высоком уровне.
великолепный плеймейкер с крутым пасом.
добросовестно делает и черновую работу, прессинг, отбор и т.п.
а что будет с Родриго, неизвестно. да и не стоит бразилец 100 млн.
фланги Эзе и Сака очень серьезно смотрятся.
и за канониров Эзе должен выйти на свой пик возможностей.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:23
Арсенал постоянно покупает игроков... Выхлоп, пока, не очень большой.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:12
По-моему переход в Арсенал смотрится более логичным
Шуnя771
Шуnя771 ответ jRest (раскрыть)
вчера в 18:56
Чай и кофе не обязательно употреблять с сахаром...
А вот целые зубы это отличное пищеварение, а конкретно - постоянная кислотность в желудке.
Мне эта версия больше всего нравится.
jRest
jRest ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:51
Мне посчастливилось не испытывать необходимости ни в чае, ни в кофе. Вообще его не пью и не пил в жизни. Не знаю, что потерял, но приобрёл как минимум только плановые походы к стоматологу, который с каждым разом всё больше удивляется, что года идут, а его помощь мне ни в чём не требуется. 😏
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