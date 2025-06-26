«Арсенал» заинтересован в трансфере вингера «Кристал Пэлас»

«Арсенал» включил вингера «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе в список кандидатов на усиление левого фланга.
Интерес к игроку проявляет и «Тоттенхэм». В контракте Эзе прописаны отступные в размере 68 млн фунтов.
Кроме того, «канониры» продолжают следить за вингером «Реала» Родриго Силвой. Бразилец намерен обсудить свои планы с главным тренером Хаби Алонсо, прежде чем принимать решение о возможном переходе.
за Родриго из Реала. тем более Пэлас готов рассмотреть предложение Арса.
сам Эзе хорош в АПЛ. англичанин 3 сезонов подряд играет на высоком уровне.
великолепный плеймейкер с крутым пасом.
добросовестно делает и черновую работу, прессинг, отбор и т.п.
а что будет с Родриго, неизвестно. да и не стоит бразилец 100 млн.
фланги Эзе и Сака очень серьезно смотрятся.
и за канониров Эзе должен выйти на свой пик возможностей.
за Родриго из Реала. тем более Пэлас готов рассмотреть предложение Арса.
сам Эзе хорош в АПЛ. англичанин 3 сезонов подряд играет на высоком уровне.
великолепный плеймейкер с крутым пасом.
добросовестно делает и черновую работу, прессинг, отбор и т.п.
а что будет с Родриго, неизвестно. да и не стоит бразилец 100 млн.
фланги Эзе и Сака очень серьезно смотрятся.
и за канониров Эзе должен выйти на свой пик возможностей.